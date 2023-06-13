Ташуев о продлении контракта с «Ахматом»: «Мы подняли планку, надо ее держать»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев высказался о продлении контракта с «Ахматом» до 2026 года.

«Какие-то цели в контракте не указаны. Сегодня мы стали пятыми, подняли планку, теперь надо ее держать. Надеюсь, в дальнейшем все сложится – в плане селекции и подготовки.

У нас есть опытные и молодые ребята в составе. Они ментально готовы к подвигам, чтобы улучшить результат. Мы делаем все, чтобы занять то место, которое у нас есть сейчас, и не опускаться ниже.

Ощущение, что ты работаешь в клубе, в котором начинал играть с детства, вырос в этом городе. Хочется работать вдолгую, выстраивать правильно футбол, смотрибельный, чтобы болельщикам он нравился. Работа в РПЛ, ты находишься на своем месте — это доставляет удовольствие», — сказал главный тренер «Ахмата».

Под руководством Ташуева грозненцы заняли 5-е место в минувшем сезоне Мир РПЛ, повторив свой лучший результат в истории.

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1 комментарий

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Quiet Dad
Игроки соответствующие нужны для этого. Что бы держать и поднимать.
А у вас с кадрами прямо скажем не фонтан.
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