Ташуев о продлении контракта с «Ахматом»: «Мы подняли планку, надо ее держать»

Сергей Ташуев высказался о продлении контракта с «Ахматом» до 2026 года.

«Какие-то цели в контракте не указаны. Сегодня мы стали пятыми, подняли планку, теперь надо ее держать. Надеюсь, в дальнейшем все сложится – в плане селекции и подготовки.

У нас есть опытные и молодые ребята в составе. Они ментально готовы к подвигам, чтобы улучшить результат. Мы делаем все, чтобы занять то место, которое у нас есть сейчас, и не опускаться ниже.

Ощущение, что ты работаешь в клубе, в котором начинал играть с детства, вырос в этом городе. Хочется работать вдолгую, выстраивать правильно футбол, смотрибельный, чтобы болельщикам он нравился. Работа в РПЛ, ты находишься на своем месте — это доставляет удовольствие», — сказал главный тренер « ».

Под руководством грозненцы заняли 5-е место в минувшем сезоне Мир , повторив свой лучший результат в истории.