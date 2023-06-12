«Аргентина – чемпион мира, Уругвай – чемпион U20, Бразилия – чемпион ОИ. Но ведь Мбаппе сказал, что футбол в Южной Америке не того уровня?» Глава аргентинской ассоциации о словах форварда «ПСЖ»

Килиана Мбаппе поддели за слова о южноамериканском футболе после победы Уругвая на ЧМ U20.

Молодежная сборная выиграла чемпионат мира, победив Италию в финале (1:0).

В мае 2022 года форвард « » и сборной заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

« – чемпион мира. Уругвай – чемпион мира среди молодежных команд. Бразилия – чемпион мира среди юношей и олимпийский чемпион.

Но как? Ведь Мбаппе сказал, что футбол в Южной Америке не того уровня», – написал в твиттере президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.