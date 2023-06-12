«Аргентина – чемпион мира, Уругвай – чемпион U20, Бразилия – чемпион ОИ. Но ведь Мбаппе сказал, что футбол в Южной Америке не того уровня?» Глава аргентинской ассоциации о словах форварда «ПСЖ»

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Килиана Мбаппе поддели за слова о южноамериканском футболе после победы Уругвая на ЧМ U20.

Молодежная сборная Уругвая выиграла чемпионат мира, победив Италию в финале (1:0).

В мае 2022 года форвард «ПСЖ» и сборной Франции заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».

«Аргентина – чемпион мира. Уругвай – чемпион мира среди молодежных команд. Бразилия – чемпион мира среди юношей и олимпийский чемпион.

Но как? Ведь Мбаппе сказал, что футбол в Южной Америке не того уровня», – написал в твиттере президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

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26 комментариев

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arspurs9
Так он прав, футбол в Южной Америке не того уровня.
На ЧМ у Аргентины из 26 игроков состава 24 играют в Европе, 1 в СА и 1 в ЮА.
На Олимпиаде к Бразильцев половина состава была из Европы.
А оценивать уровень футбола в стране по молодежке - такое себе дело. Мы тоже Евро выигрывали до 17.
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Английский_пациент
Мбаппе говорил про клубный футбол, очевидно
+19
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Adeen
Ответ Английский_пациент
Мбаппе говорил про клубный футбол, очевидно
Во Франции клубы тоже не шибко могучие.
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+9
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Marcus-light
Ответ Вадим Слуцкий
Не сказал, а брякнул. У Мбаппеши язык без костей.
Он сказал про развитие футбола в Европе и Америке. Причём здесь титулы? Только упоротый пропагандист будет спорить, что условия для детей, игроков и тренеров в Европе лучше на порядок, чем в любой стране Америки.
+12
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Вадим Слуцкий
Не сказал, а брякнул. У Мбаппеши язык без костей.
+14
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Любезный Коссутий
и в чем черепашка не прав?
2002 - Бразилия
2006 - Италия
2010 - Испания
2014 - Германия
2018 - Франция
2022 - Аргентина

прошло 20 лет, прежде чем ЮА-сборная выиграла ЧМ
+7
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+3
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OldRedWhite
Ответ arspurs9
Так он прав, футбол в Южной Америке не того уровня. На ЧМ у Аргентины из 26 игроков состава 24 играют в Европе, 1 в СА и 1 в ЮА. На Олимпиаде к Бразильцев половина состава была из Европы. А оценивать уровень футбола в стране по молодежке - такое себе дело. Мы тоже Евро выигрывали до 17.
Аргентину как накрыло после ЧМ , так и не отпускает )))
А во всём виноват Коло-Муани !
+4
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Under
Ответ Любезный Коссутий
и в чем черепашка не прав? 2002 - Бразилия 2006 - Италия 2010 - Испания 2014 - Германия 2018 - Франция 2022 - Аргентина прошло 20 лет, прежде чем ЮА-сборная выиграла ЧМ
причём по пенальти
качнись маятник в другую сторону, и крыть уже нечем, ибо u-20 и олимпиада до кучи приплетены
+2
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Cruel Snake
Ну в принципе до последних 2 лет, он был прав полностью
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vzi
Ответ Вова Пупкин
Футбол в Южной Америке нормального уровня. Но всё равно игроки оттуда предпочитают, в большинстве, играть в Европе. Больше платят европейские клубы. Заодно имеется Межконтинентальный кубок, который чаще выигрывает Европа.
Межконтинентального кубка давно нет. Его выигрывали примерно поровну.
А вот клубный ЧМ уже да.
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Болельщик МГ
Ответ Любезный Коссутий
и в чем черепашка не прав? 2002 - Бразилия 2006 - Италия 2010 - Испания 2014 - Германия 2018 - Франция 2022 - Аргентина прошло 20 лет, прежде чем ЮА-сборная выиграла ЧМ
Все топы, не хватает Англии и может Нидерландов
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savik-A.M.
Ответ Adeen
Во Франции клубы тоже не шибко могучие.
По сравнению с чемпионатом Аргентины , они гиганты
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savik-A.M.
Ответ arspurs9
Так он прав, футбол в Южной Америке не того уровня. На ЧМ у Аргентины из 26 игроков состава 24 играют в Европе, 1 в СА и 1 в ЮА. На Олимпиаде к Бразильцев половина состава была из Европы. А оценивать уровень футбола в стране по молодежке - такое себе дело. Мы тоже Евро выигрывали до 17.
Беларусы брали бронзу , до 21 , на Европе , в итоге поехали на олимпиаду . Так что это вообще не показатель в таком возрасте . Кстати в последнем матче проиграли Египту за который забил ... Салах , а за Бразилию забивал Неймар и Пато
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Aristokrat_13
Ответ arspurs9
Так он прав, футбол в Южной Америке не того уровня. На ЧМ у Аргентины из 26 игроков состава 24 играют в Европе, 1 в СА и 1 в ЮА. На Олимпиаде к Бразильцев половина состава была из Европы. А оценивать уровень футбола в стране по молодежке - такое себе дело. Мы тоже Евро выигрывали до 17.
Да и КЧМ выигрывают последние годы только европейские клубы
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RAMIK
Ну давайте так, если брать результаты основных сборных,то Мбаппе прав по сути. В Европе 6-7 топовых сборных, в Ю.Америке 2 сборные.С 2002: Бразилия, Италия, Испания, Германия Франция, Аргентина. 4-2 в пользу Европейцев. Если брать с 1998,то 5-2. Европа всегда впереди. И тут есть разнообразие, а в Ю.Америки это либо Бразилия, либо Аргентина(старые турниры не в счёт).
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deadjoker
Раз в 10 лет выиграли и теперь шума будет как с чемпионством спартака.
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AmanEsen
Все равно эти игроки скоро поедут в Европу
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Вова Пупкин
Футбол в Южной Америке нормального уровня. Но всё равно игроки оттуда предпочитают, в большинстве, играть в Европе. Больше платят европейские клубы. Заодно имеется Межконтинентальный кубок, который чаще выигрывает Европа.
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Ну на самом деле ,я что то об этом недумал незнал. ЮА правит действительно.
+1
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HI MARS
ЧМ-2022 - самый позорный ЧМ в истории человечества.Пусть успокоится
+6
-6
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