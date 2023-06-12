«Аргентина – чемпион мира, Уругвай – чемпион U20, Бразилия – чемпион ОИ. Но ведь Мбаппе сказал, что футбол в Южной Америке не того уровня?» Глава аргентинской ассоциации о словах форварда «ПСЖ»
Килиана Мбаппе поддели за слова о южноамериканском футболе после победы Уругвая на ЧМ U20.
Молодежная сборная Уругвая выиграла чемпионат мира, победив Италию в финале (1:0).
В мае 2022 года форвард «ПСЖ» и сборной Франции заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные».
«Аргентина – чемпион мира. Уругвай – чемпион мира среди молодежных команд. Бразилия – чемпион мира среди юношей и олимпийский чемпион.
Но как? Ведь Мбаппе сказал, что футбол в Южной Америке не того уровня», – написал в твиттере президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
На ЧМ у Аргентины из 26 игроков состава 24 играют в Европе, 1 в СА и 1 в ЮА.
На Олимпиаде к Бразильцев половина состава была из Европы.
А оценивать уровень футбола в стране по молодежке - такое себе дело. Мы тоже Евро выигрывали до 17.
2002 - Бразилия
2006 - Италия
2010 - Испания
2014 - Германия
2018 - Франция
2022 - Аргентина
прошло 20 лет, прежде чем ЮА-сборная выиграла ЧМ
А во всём виноват Коло-Муани !
качнись маятник в другую сторону, и крыть уже нечем, ибо u-20 и олимпиада до кучи приплетены
А вот клубный ЧМ уже да.