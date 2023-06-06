Тренер «Зенита» Оливейра об игре против Джеррарда в ЛЕ: «Было не до комплиментов, он все время душил судей, говорил что-то нашим игрокам. Будущий тренер «Ливерпуля», думаю»

Теги Зенит Стивен Джеррард высшая лига Шотландия Рейнджерс премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Первая лига Вильям Оливейра Уфа Футбол

Вильям Оливейра вспомнил матч «Уфы» с «Рейнджерс» в квалификации Лиги Европы-2018/19.

В отборочных матчах Лиги Европы сезона-2018/19 «Уфа» уступила «Рейнджерс» по сумме двух матчей (0:1, 1:1). Оливейра занимал в «Уфе» должность ассистента главного тренера.

– Удалось ли перекинуться парой слов с Джеррардом на матчах с «Рейнджерс»? Как по-тренерски готовились к игре против него?

– Сначала тоже подумал, что вот, будем играть с Джеррардом – легендой «Ливерпуля». Для него это вроде тоже был первый клуб. Но когда игра началась, то было не до комплиментов. В гостях проиграли 0:1, а он все время «душил» судей. Пытался что-то говорить и нашим футболистам.

Конечно, мы хотели выиграть, пройти дальше. В Уфе тоже получился напряженный матч. У нас был шанс пройти дальше. Два удаления, атмосфера закипала. Но не получилось – дома сыграли 1:1. В принципе, было понятно, что у него большое будущее. Думаю, Джеррард – будущий тренер «Ливерпуля», – сказал ассистент Сергея Семака в «Зените».

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5 комментариев

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BARCA_10
Судя по заголовку, как будто говорит с каким то подтекстом, что это будущий тренер Ливерпуля из за того что "душил" судей, но если прочитать статью)
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marco -81
Актуально...
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werowolf-gears
Ну если Ливерпуль запланирует смену вектора по типу Анжи/Малаги, то Стиви Джи конечно идеальный кандидат
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