Спаллетти попрощался с «Наполи»: «Уйти сейчас – проявление любви. Я отдал все, что у меня было»
Лучано Спаллетти попрощался с «Наполи».
«Уйти сейчас – это настоящее проявление любви. Я отдал все, что у меня было. У меня больше нет сил продолжать любимую работу.
Мне нравится думать, что даже через 10 лет я смогу вернуться в Неаполь и подружиться со многими людьми», – сказал тренер «Наполи».
Напомним, Спаллетти стал чемпионом Италии с «Наполи». Это первое скудетто для клуба за 33 года.
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Да и, к сожалению, страна далеко не вся.
Но указал красиво!!!
Азар и Бензема из Реала.
Спалетти из Наполи.
Ну давай судьба не подведи, вся страна ждёт......