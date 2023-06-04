Спаллетти попрощался с «Наполи»: «Уйти сейчас – проявление любви. Я отдал все, что у меня было»

Лучано Спаллетти попрощался с «Наполи».

«Уйти сейчас – это настоящее проявление любви. Я отдал все, что у меня было. У меня больше нет сил продолжать любимую работу.

Мне нравится думать, что даже через 10 лет я смогу вернуться в Неаполь и подружиться со многими людьми», – сказал тренер « ».

Напомним, стал чемпионом Италии с «Наполи». Это первое скудетто для клуба за 33 года.

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