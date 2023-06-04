Спаллетти попрощался с «Наполи»: «Уйти сейчас – проявление любви. Я отдал все, что у меня было»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

Лучано Спаллетти попрощался с «Наполи».

«Уйти сейчас – это настоящее проявление любви. Я отдал все, что у меня было. У меня больше нет сил продолжать любимую работу.

Мне нравится думать, что даже через 10 лет я смогу вернуться в Неаполь и подружиться со многими людьми», – сказал тренер «Наполи».

Напомним, Спаллетти стал чемпионом Италии с «Наполи». Это первое скудетто для клуба за 33 года.

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23 комментария

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инок
Спаллетти уходит достойно - как чемпион, его будет помнить Неаполь. Успехов ему!
+27
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Глиномес
Чел хорош, хватило ума уйти после такого высокого пика красиво
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+15
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Очки Дани Алвеса
Ответ Глиномес
Чел хорош, хватило ума уйти после такого высокого пика красиво
Да что значит хватило ума? Спалетти ушел из-за обиды, а не из-за какого-то своего гениального плана.
+18
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no_one_perfect
Ответ Очки Дани Алвеса
Да что значит хватило ума? Спалетти ушел из-за обиды, а не из-за какого-то своего гениального плана.
Вы, наверное, сын той самой учительницы по литературе, которая со 100% знанием рассказывала что НА САМОМ ДЕЛЕ ощущал в душе Пушкин/Лермонтов/Толстой
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Тиджани Бабангида
“Я ухожу,ухожу красиво»(с)
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Барыга блинами
Спасибо за скудетто, Мистер!
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5hxrb7mywu
Понял что топов продадут,взамен купят котов в мешке
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Maxh35
Очень жаль что Спаллетти уходит
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Direct free kick
Уходи красиво и живи счастливо
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Vik Elis
Такое ощущение , что комментят случайные для Наполи люди , вообще не в теме
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Maxh35
Ответ dreamstep
По идее руководство Наполи должно выполнять условия Спалетти так как он все-таки впервые за много лет сделал команду чемпионом. Но видимо подковерные игры не дадут, а жаль!
Де Лаурентис тот ещё самодур ...
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John Gotti
Ответ Jeicob Harlon
всего отдал?,ты наоборот заработал кучу бабла
По нынешним меркам, не такая уж и большая у него зарплата
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ubAA
Ответ ▒▒▒▒▒
Месси ушёл из ПСЖ. Азар и Бензема из Реала. Спалетти из Наполи. Ну давай судьба не подведи, вся страна ждёт......
Этот только вперед ногами уйдет, присосался к козне как клещ и сидит сказки заливает , нашему, простому, бедному народу.
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Павел Васильев
Ответ ▒▒▒▒▒
Месси ушёл из ПСЖ. Азар и Бензема из Реала. Спалетти из Наполи. Ну давай судьба не подведи, вся страна ждёт......
Ну, сравнили "жопу с пальцем".
Да и, к сожалению, страна далеко не вся.
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Костя Както
Ответ no_one_perfect
Вы, наверное, сын той самой учительницы по литературе, которая со 100% знанием рассказывала что НА САМОМ ДЕЛЕ ощущал в душе Пушкин/Лермонтов/Толстой
Мы все немного ее дети...И даже ты...
Но указал красиво!!!
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achrustalev
Ему виднее, какая ситуация внутри клуба. Скорее всего, Наполи ничего хорошего не ждет в следующем сезоне ни в Серии А, ни в Европе.
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Футбол, хоккей итд
Да уж, тот кто заменит Спала, будет сидеть на огромной пороховой бочке....
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dreamstep
По идее руководство Наполи должно выполнять условия Спалетти так как он все-таки впервые за много лет сделал команду чемпионом. Но видимо подковерные игры не дадут, а жаль!
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Месси ушёл из ПСЖ.
Азар и Бензема из Реала.
Спалетти из Наполи.
Ну давай судьба не подведи, вся страна ждёт......
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Budabuda
хитрый лис. понимает, что клуб ждёт провал.
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