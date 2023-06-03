Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя: «Великий тренер многое дал городу»
Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя.
Об этом сообщил мэр города Гаэтано Манфреди.
– Спаллетти взял скудетто с большим профессионализмом, самоотдачей и самообладанием. Мы говорим о великом тренере, который так много дал этому городу. Городской совет единогласно решил присвоить ему статус почетного гражданина. Мы уже запустили процедуру.
– Он уже знает об этом?
– Пока нет, но я сообщу ему об этом как можно скорее, – сказал Манфреди.
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Кстати прикольно, что я знаю, а Спалетти еще нет.