Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя: «Великий тренер многое дал городу»

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя.

Об этом сообщил мэр города Гаэтано Манфреди.

– взял скудетто с большим профессионализмом, самоотдачей и самообладанием. Мы говорим о великом тренере, который так много дал этому городу. Городской совет единогласно решил присвоить ему статус почетного гражданина. Мы уже запустили процедуру.

– Он уже знает об этом?

– Пока нет, но я сообщу ему об этом как можно скорее, – сказал Манфреди.

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