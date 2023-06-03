Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя: «Великий тренер многое дал городу»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Политика Футбол

Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти станет почетным гражданином Неаполя.

Об этом сообщил мэр города Гаэтано Манфреди.

Спаллетти взял скудетто с большим профессионализмом, самоотдачей и самообладанием. Мы говорим о великом тренере, который так много дал этому городу. Городской совет единогласно решил присвоить ему статус почетного гражданина. Мы уже запустили процедуру.

– Он уже знает об этом?

– Пока нет, но я сообщу ему об этом как можно скорее, – сказал Манфреди.

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3 комментария

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igls54
И это правильно, Мистеру респект
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инок
Спаллетти вполне заслужил быть почетным гражданином Неаполя. И по нечетным тоже..)
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Papa Paolo
Базара ноль вообще.

Кстати прикольно, что я знаю, а Спалетти еще нет.
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