Где смотреть сборная Нидерландов – Сборная Хорватии, во сколько прямая трансляция матча, Лига наций УЕФА 14 июня

Теги сборная Нидерландов по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

В среду, 14 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Хорватии в рамках Лиги Наций УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «де Кейп» в Роттердаме.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Хорватии

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Сборная Нидерландов: все новости

Сборная Хорватии: все новости

Лига наций УЕФА: все новости

Прогноз на матч Нидерланды – Хорватия

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий