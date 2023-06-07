Где смотреть сборная Нидерландов – Сборная Хорватии, во сколько прямая трансляция матча, Лига наций УЕФА 14 июня
В среду, 14 июня, сыграют сборная Нидерландов и сборная Хорватии в рамках Лиги Наций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп» в Роттердаме.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Хорватии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
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