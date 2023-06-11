Мендеш ищет для Феликса клуб, который готов заплатить «Атлетико» 100 млн евро. Жоау могут отдать в аренду за 10 млн

Агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для Жоау Феликса.

Мендеш работает над поиском топ-клуба, которая будет готов заплатить около 100 млн евро, которые просит «Атлетико».

Мадридский клуб также готов отдать Феликса в аренду на сезон за 10 млн, сообщает As.

Напомним, «Атлетико» покупал Феликса за 127 млн евро. Диего Симеоне не рассчитывает на него сейчас. Вторую часть прошлого сезона португалец провел в «Челси».