Мендеш ищет для Феликса клуб, который готов заплатить «Атлетико» 100 млн евро. Жоау могут отдать в аренду за 10 млн

Теги Атлетико возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Жоау Феликс Футбол

Агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для Жоау Феликса.

Мендеш работает над поиском топ-клуба, которая будет готов заплатить около 100 млн евро, которые просит «Атлетико».

Мадридский клуб также готов отдать Феликса в аренду на сезон за 10 млн, сообщает As.

Напомним, «Атлетико» покупал Феликса за 127 млн евро. Диего Симеоне не рассчитывает на него сейчас. Вторую часть прошлого сезона португалец провел в «Челси».

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26 комментариев

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QWertY
Если Боули не купил значит никто не купит
+39
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+35
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Alda
Слушайте, если даже Челси стреманулся платить 100, то за такие деньги он может найти только в Саудовской Аравии
+16
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10ztv
100 млн за феликса. Праймовый месси стоил бы 1 млрд тогда
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micka
Глупый был трансфер для Атлетико, учитывая сумму. Слишком рискованный.
+3
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Совесть Черданцева
А кто в здравом уме будет платить сто лямов за него?
+3
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KataDiaz
Без него вторую половину отлично провели
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Леня Клевер
Атлетико с таким успехом Феликса на арендах отобьет
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vals1702
100ку никто не даст, 30-40 не больше
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Мельников Михаил
Ответ Итачи Учиха
Как и Хаверц, переоцененная игрушка без ярких сильных сторон.
Что Фелиш, что Хаверц - две ментальные ямы. Плевать на их таланты. Они не лидеры и чемпионы вообще.
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Aleksandr Danilov
Ответ micka
Глупый был трансфер для Атлетико, учитывая сумму. Слишком рискованный.
Сейчас ещё в пару аренд отдадут и отобьют деньги за трансфер
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Pucheslav
Ответ Alda
Слушайте, если даже Челси стреманулся платить 100, то за такие деньги он может найти только в Саудовской Аравии
Если Челси еще просто так вывалит 100 млн, от нарушения ффп у них отмазаться уже не получится. Тем более они Нкунку подписали
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tampa-bay
Очередной кот в мешке из Португалии, очередной грамотный развод на бабло от Бенфики🤣🤣🤣
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Dvapyatdesyat
Слона обратно не возьму
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Итачи Учиха
Как и Хаверц, переоцененная игрушка без ярких сильных сторон.
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Чёрный тюльпан
Для Атлетико будет хорошо, если за него хоть кто-то 50 предложит, потому что в клубах с деньгами эти позиция уже укомплектована, а условный Милан не может позволить себе такой трансфер, хотя сам по себе клуб достойный.
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AF007
мендеш никак не поймет, что пытаться подсунуть Баварии, Сити, Реалу сдувшегося клиента - это дохлый номер
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Полуэктов Пётр
Феликс на всю карьеру стал заложником своего одного шикарного сезона в Бенфике.
Далее за него были заплачены космические деньги, в чем абсолютно точно не его вина.
Причем он игрок то хороший, но он не стоил тех денег, что за него заплатили. А теперь каждый раз, когда заходит о нем речь, будто то оценки зрителей или аренда в другой клуб или продажа - всегда делается скидка на стоимость той самой покупки и в итоге:
Зрители считают, что он не стоит тех денег.
Клубы не готовы платить за него далее огромные деньги
Атлетико не хочет продавать его намного дешевле того, что заплатили.
А страдает в итоге сам Феликс, ибо игрок то он хороший. Но лямов на 40-45, не на 120.
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поколение пепси
за сотку кейна сложно продать который каждый сезон минимум 20 забивает, а кто такой феликс, смешно
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Konstantin Meerov
если только арабам за такие деньги
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Любезный Коссутий
Аль-Хиляль
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