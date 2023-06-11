Мендеш ищет для Феликса клуб, который готов заплатить «Атлетико» 100 млн евро. Жоау могут отдать в аренду за 10 млн
Агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для Жоау Феликса.
Мендеш работает над поиском топ-клуба, которая будет готов заплатить около 100 млн евро, которые просит «Атлетико».
Мадридский клуб также готов отдать Феликса в аренду на сезон за 10 млн, сообщает As.
Напомним, «Атлетико» покупал Феликса за 127 млн евро. Диего Симеоне не рассчитывает на него сейчас. Вторую часть прошлого сезона португалец провел в «Челси».
Далее за него были заплачены космические деньги, в чем абсолютно точно не его вина.
Причем он игрок то хороший, но он не стоил тех денег, что за него заплатили. А теперь каждый раз, когда заходит о нем речь, будто то оценки зрителей или аренда в другой клуб или продажа - всегда делается скидка на стоимость той самой покупки и в итоге:
Зрители считают, что он не стоит тех денег.
Клубы не готовы платить за него далее огромные деньги
Атлетико не хочет продавать его намного дешевле того, что заплатили.
А страдает в итоге сам Феликс, ибо игрок то он хороший. Но лямов на 40-45, не на 120.