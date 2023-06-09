Де Брюйне о Холанде и любви с первого взгляда: «Нет, я счастлив с женой! Бывает, что чувствуешь футболиста и понимаешь, чего он хочет»
Кевин де Брюйне ответил на вопрос о взаимоотношениях с Эрлингом Холандом.
На пресс-конфереции перед финалом лиги чемпионов с «Интером» у де Брюйне спросили, возникла ли у них с Холандом любовь с первого взгляда.
«Нет! Я счастлив с женой! Не знаю. Это то, чего я не могу объяснить. Просто иногда бывает, что чувствуешь футболиста и понимаешь, чего он хочет.
Мы очень хорошо сработались. И он начал забивать с невероятной скоростью. Эрлинг освоился в команде.
Даже в последних матчах он был полезен для нас в разных ситуациях (Холанд не забивал 4 матча подряд – Sports.ru). Надеюсь, завтра он сможет сделать то, что обычно делает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Еще задавался вопросом, че ты так от торса Криштиану тащишься)
Не надо вторгаться в зоологию.
Нет уж, Спасибо!
Так кто знает, может он и сам не взял бы)