Де Брюйне о Холанде и любви с первого взгляда: «Нет, я счастлив с женой! Бывает, что чувствуешь футболиста и понимаешь, чего он хочет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне ответил на вопрос о взаимоотношениях с Эрлингом Холандом.

На пресс-конфереции перед финалом лиги чемпионов с «Интером» у де Брюйне спросили, возникла ли у них с Холандом любовь с первого взгляда.

«Нет! Я счастлив с женой! Не знаю. Это то, чего я не могу объяснить. Просто иногда бывает, что чувствуешь футболиста и понимаешь, чего он хочет.

Мы очень хорошо сработались. И он начал забивать с невероятной скоростью. Эрлинг освоился в команде.

Даже в последних матчах он был полезен для нас в разных ситуациях (Холанд не забивал 4 матча подряд – Sports.ru). Надеюсь, завтра он сможет сделать то, что обычно делает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

30 комментариев

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Bill Zapulil
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
Великий Алонсо, соберись.
+43
-2
+41
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mr kovalsky
Любовь с первого взгляда только у Дзюбы и у его фронтальной камеры возникало
+34
-6
+28
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udiekemen
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
А за деньги?)
+24
-3
+21
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Газонокосильщик Хави
да ладно, не ври. у рыжих нет души.
+15
-4
+11
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Коэн Варвар
Если прочитать только заголовок, то может сложиться впечатление, что де Брюйне отверг любовь Холанда потому, что у него уже есть жена футболист. Игривый заголовок.
+6
0
+6
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revo
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
Это опечатка или что? До этого комментария я думал, что ты мужик😅
Еще задавался вопросом, че ты так от торса Криштиану тащишься)
+5
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+5
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Чувак Г
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
Что то не верится 😁
+5
-1
+4
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Berendey V
Оставим всё на уровне химии.
Не надо вторгаться в зоологию.
+3
0
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Rumov
Играет красиво и шутит в хорошем стиле. Кто же это? Ну Де Брюйне же... Лучший фантазист футбольного мира.
+2
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Большое сердце Неймара
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
думается и ты не в его вкусе
+3
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Men77
Ответ revo
Это опечатка или что? До этого комментария я думал, что ты мужик😅 Еще задавался вопросом, че ты так от торса Криштиану тащишься)
а какая может быть опечатка? оригинальная версия " я бы ему даже не дал"? 🤣
+2
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udiekemen
Ответ revo
Это опечатка или что? До этого комментария я думал, что ты мужик😅 Еще задавался вопросом, че ты так от торса Криштиану тащишься)
В её профиле написано что женщина)
+2
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Artem Ka
Ответ Bill Zapulil
Великий Алонсо, соберись.
Соберись и дай😂
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Tespik
Ответ udiekemen
А за деньги?)
Ага, а потом наблюдать кликбейтные статьи на спортсе, как очередная «не виноватая я он сам пришёл» хочет взыскать миллионы за секс без согласия!?))
Нет уж, Спасибо!
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REA-13
Ответ Коэн Варвар
Если прочитать только заголовок, то может сложиться впечатление, что де Брюйне отверг любовь Холанда потому, что у него уже есть жена футболист. Игривый заголовок.
ага, сочинитель заголовков здесь не без фантазии. Слегка извращенной, правда, ну да ладно.
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Антон Кривоногов
Содомиты
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Газонокосильщик Хави
да ладно, не ври. у рыжих нет души.
У лысых шарлатанов, нет души.
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REA-13
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
А что не дала бы? Обещание любить?)
Так кто знает, может он и сам не взял бы)
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boalx
Ответ Bill Zapulil
Великий Алонсо, соберись.
По-моему, ему лучше будет расслабиться. И получить удовольствие...)))
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REA-13
Ответ revo
Это опечатка или что? До этого комментария я думал, что ты мужик😅 Еще задавался вопросом, че ты так от торса Криштиану тащишься)
А в профиль заглянуть слабо?;) Там все про нее написано)) Даже список кому дала бы есть )))
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Romeo Yankovich
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
солнышко, мы все знаем, что ты готова позволить Алонсо или Роналду сесть тебе на лицо и окончить на язычок))
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Денис Цыпленков
Ответ udiekemen
А за деньги?)
За деньги ДА😁
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Газонокосильщик Хави
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
а за блок юпи?
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Роман
В Ман Сити у всей команды химия.
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Роман
Ответ Великий Алонсо
Холанд страшный, я бы такому даже не дала 🤮👎👎
гегенпресинг рагника и экспертное мнение тебя плюсанули.
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