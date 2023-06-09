Де Брюйне о Холанде и любви с первого взгляда: «Нет, я счастлив с женой! Бывает, что чувствуешь футболиста и понимаешь, чего он хочет»

Кевин де Брюйне ответил на вопрос о взаимоотношениях с Эрлингом Холандом.

На пресс-конфереции перед финалом лиги чемпионов с «Интером» у де Брюйне спросили, возникла ли у них с любовь с первого взгляда.

«Нет! Я счастлив с женой! Не знаю. Это то, чего я не могу объяснить. Просто иногда бывает, что чувствуешь футболиста и понимаешь, чего он хочет.

Мы очень хорошо сработались. И он начал забивать с невероятной скоростью. Эрлинг освоился в команде.

Даже в последних матчах он был полезен для нас в разных ситуациях (Холанд не забивал 4 матча подряд – Sports.ru). Надеюсь, завтра он сможет сделать то, что обычно делает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» .

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