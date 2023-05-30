Артур Нигматуллин о вкладе Юрана в игру «Пари НН»: «Команда максимально заряжена, это каждого эпизода касается. Порядок в обороне появился»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Артур Нигматуллин Пари НН Михаил Галактионов Артем Горлов Футбол

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал о том, что привнес в команду Сергей Юран.

После 29 туров нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

– Что случилось с командой весной? На зимнюю паузу вы уходили на 12-м месте, а в весенней части увязли в зоне переходных матчей, даже зона прямого вылета одно время была недалеко от вас.

– У нас было много изменений. Одно, второе, третье, четвертое... И игроки менялись, и тренеры. Когда доиграли до зимней паузы, в «Локомотив» ушел Михаил Михайлович Галактионов, потом привыкали к требованиям новых тренеров. Сначала Артема Сергеевича Горлова, потом Сергея Николаевича Юрана. Все это не могло не отразиться на команде. В результате такой сезон получился. С перепадами – как в целом у команды, так и у каждого игрока по отдельности.

– Что привнес в «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран, когда пришел в апреле в команду?

– Команда заряжена. Максимально заряжена. Это каждого эпизода касается. Мы сыграли на ноль три матча из последних четырех. В шести последних встречах пропустили два гола всего. То есть порядок в обороне уже появился – это самое главное. Но и в атаке тоже нужно свои моменты найти и использовать.

– Есть уверенность, что все для вашей команды в этом сезоне хорошо закончится?

– У меня есть, – сказал Нигматуллин

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4 комментария

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Oleg Olegov
Жалко, что в Химках такая дичь, по ходу Юран действительно хороший тренер, и мог в этом сезоне достичь чего-то интересного
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Юран тренер, доказывает это много лет, но его характер и высказывания колки, а это многие не любят...
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Партизанен
Юран, как тренер ноль, но есть большой плюс, он харизматичный и заряжает энергией всех
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dmitry.tchidakin
Ответ Oleg Olegov
Жалко, что в Химках такая дичь, по ходу Юран действительно хороший тренер, и мог в этом сезоне достичь чего-то интересного
Юран неуправляемый просто.
0
0
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