Артур Нигматуллин о вкладе Юрана в игру «Пари НН»: «Команда максимально заряжена, это каждого эпизода касается. Порядок в обороне появился»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал о том, что привнес в команду Сергей Юран.

После 29 туров нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице Мир .

– Что случилось с командой весной? На зимнюю паузу вы уходили на 12-м месте, а в весенней части увязли в зоне переходных матчей, даже зона прямого вылета одно время была недалеко от вас.

– У нас было много изменений. Одно, второе, третье, четвертое... И игроки менялись, и тренеры. Когда доиграли до зимней паузы, в «Локомотив» ушел Михаил Михайлович Галактионов, потом привыкали к требованиям новых тренеров. Сначала Артема Сергеевича Горлова, потом Сергея Николаевича Юрана. Все это не могло не отразиться на команде. В результате такой сезон получился. С перепадами – как в целом у команды, так и у каждого игрока по отдельности.

– Что привнес в «Пари Нижний Новгород» , когда пришел в апреле в команду?

– Команда заряжена. Максимально заряжена. Это каждого эпизода касается. Мы сыграли на ноль три матча из последних четырех. В шести последних встречах пропустили два гола всего. То есть порядок в обороне уже появился – это самое главное. Но и в атаке тоже нужно свои моменты найти и использовать.

– Есть уверенность, что все для вашей команды в этом сезоне хорошо закончится?

– У меня есть, – сказал .

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