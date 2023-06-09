Зеедорф о «Ман Сити»: «Нужно время, чтобы клуб стал похож на «МЮ», «Милан» или «Реал». История пишется со временем»
Кларенс Зеедорф высказался о положении «Манчестер Сити» в истории.
«Есть еще некоторые вещи, которые «Манчестер Сити» нужно построить. Я знаком с главой клуба Хальдоном аль Мубараком. Я слежу за процессом, и мне нравится то, что там происходит.
Но люди должны дать клубу время, чтобы он стал похож на «Манчестер Юнайтед», «Милан» или «Реал».
На это нужно время. История пишется со временем.
Но на данный момент это клуб, дела которого идут фантастически хорошо. У них отличные игроки, и команда является лучшей в Европе», – сказал бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.
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