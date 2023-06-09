Зеедорф о «Ман Сити»: «Нужно время, чтобы клуб стал похож на «МЮ», «Милан» или «Реал». История пишется со временем»

Кларенс Зеедорф высказался о положении «Манчестер Сити» в истории.

«Есть еще некоторые вещи, которые « » нужно построить. Я знаком с главой клуба . Я слежу за процессом, и мне нравится то, что там происходит.

Но люди должны дать клубу время, чтобы он стал похож на « », «Милан» или « ».

На это нужно время. История пишется со временем.

Но на данный момент это клуб, дела которого идут фантастически хорошо. У них отличные игроки, и команда является лучшей в Европе», – сказал бывший полузащитник «Милана» .

Зеедорф о финале ЛЧ: «Интер» больше по историческим меркам, один из четырех лучших клубов Италии, а «Сити» надо выиграть, чтобы построить наследие»