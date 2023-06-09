Зеедорф о «Ман Сити»: «Нужно время, чтобы клуб стал похож на «МЮ», «Милан» или «Реал». История пишется со временем»

Теги Кларенс Зеедорф Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Хальдон аль Мубарак Футбол

Кларенс Зеедорф высказался о положении «Манчестер Сити» в истории.

«Есть еще некоторые вещи, которые «Манчестер Сити» нужно построить. Я знаком с главой клуба Хальдоном аль Мубараком. Я слежу за процессом, и мне нравится то, что там происходит.

Но люди должны дать клубу время, чтобы он стал похож на «Манчестер Юнайтед», «Милан» или «Реал».

На это нужно время. История пишется со временем.

Но на данный момент это клуб, дела которого идут фантастически хорошо. У них отличные игроки, и команда является лучшей в Европе», – сказал бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.

Зеедорф о финале ЛЧ: «Интер» больше по историческим меркам, один из четырех лучших клубов Италии, а «Сити» надо выиграть, чтобы построить наследие»

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ mansur_axe
Сити уже лучше них на данный момент. Сити лучшая команда за все существование футбола, не трофеи определяют силу, а игра на дистанции.
«Сити» лучшая команда за всё существование футбола» - вы только вчера начали интересоваться футболом и смотреть его?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Нужно немного времени.. лет 100… ну и млрдов 150 с их политикой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ bel01
Сити - лучший клуб мира прямо сейчас. Но в разрезе всей истории футбола пока где-то в конце мировой двадцатки, наверное. В лучшем случае. Великая история любого клуба пишется десятилетиями.
20-ке? Без единого европейского титула? Ей бы в топ 40 попасть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Очки Дани Алвеса
Такими темпами Сити обойдет Юнайтед лет через 10, по титулам премьер лиги так уж точно. Хз, как там по истории, но по трофеям - точно.
Это если Пеп останется.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Такими темпами Сити обойдет Юнайтед лет через 10, по титулам премьер лиги так уж точно. Хз, как там по истории, но по трофеям - точно.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Killer_na_belom_barse$
Клубу может быть хоть 300 лет, но если он ничего не добивался, какой в этом смысл?
Это Ман Сити ничего не добивался?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Ответ Нефанатик
Меньше верь чему «говорят».
Чему верить,сказкам про историю ?))) открой трансфермаркет там вся история этих мешков написана ,когда и сколько , кто себе купил истории )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Кашшай Чакырович
И все эти команды с историей ,они все купили эту историю ,не будь у них денег ,ничего бы они из себя не представляли ,когда шейхи купили сити ,говорят там даже дверей у туалетов не было и обычной кофеварки сварить чашечку кофе ,Сити большую часть своей истории провел в нищете
Меньше верь чему «говорят».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никанор Еселев
Ответ Нефанатик
Вы - это кто?
Болельщики- часть клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Никанор Еселев
Вот вот) Я предпочитаю болеть за ту команду, которая делает историю при моей жизни, а не до моего рождения. Пусть все говорят о своем прошлом, пока мы делаем свое настоящее и будущее
Вы - это кто?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никанор Еселев
Ответ Кашшай Чакырович
История пишется вот прямо сейчас, мы ее свидетели ,а на историю ,которая была там когда то , мне лично класть ) да как ещё пишется ,появилась монструозная команда ,которая напоминает ту Барселону и Баварию Хайнкеса !
Вот вот) Я предпочитаю болеть за ту команду, которая делает историю при моей жизни, а не до моего рождения. Пусть все говорят о своем прошлом, пока мы делаем свое настоящее и будущее
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Killer_na_belom_barse$
А что они добились в Европе?
КУЕФА разок выигрывали. Но нельзя говорить об истории и игнорировать внутренние достижения, коих в Англии у МС хватает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Killer_na_belom_barse$
Ответ Shadow1882
Это Ман Сити ничего не добивался?)
А что они добились в Европе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Ответ Нефанатик
20-ке? Без единого европейского титула? Ей бы в топ 40 попасть.
Всё-таки 9 титулов престижнейшего чемпионата Англии - это весомый аргумент. Но согласен, что место в районе 20 - предел мечтаний для Сити даже в ближайшие несколько лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никанор Еселев
Ответ Yri Yrov
а ты капни глубже, никто не сомневается что сити крут и делает отличную работу внутри страны, но все большие клубы так или иначе брали Лч и не один раз а для сити один раз взять это будет огромным достижением
Сити будет одним из фаворитов и через год, и через два, и через три
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Этот Райола хочет денег
У них свой почерк, зачем им повторять или копировать других? Они пишут свою историю. И достижения у них есть и будут свои
а ты капни глубже, никто не сомневается что сити крут и делает отличную работу внутри страны, но все большие клубы так или иначе брали Лч и не один раз а для сити один раз взять это будет огромным достижением
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
База
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
История пишется вот прямо сейчас, мы ее свидетели ,а на историю ,которая была там когда то , мне лично класть ) да как ещё пишется ,появилась монструозная команда ,которая напоминает ту Барселону и Баварию Хайнкеса !
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий