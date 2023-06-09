Зеедорф о финале ЛЧ: «Интер» больше по историческим меркам, один из четырех лучших клубов Италии, а «Сити» надо выиграть, чтобы построить наследие»
Кларенс Зеедорф назвал «Интер» более большим клубом, чем «Манчестер Сити».
Команды сыграют в финале Лиги чемпионов.
«Не считаю, что «Манчестер Сити» – безоговорочный фаворит. Они фавориты с точки зрения того, что команда продемонстрировала в последних матчах. Но «Интер» – один из четырех лучших клубов Италии.
В истории «Интер» уже выигрывал Лигу чемпионов, а «Манчестер Сити» – нет.
«Сити» предстоит сыграть с более большим клубом по историческим меркам, поэтому это отличное испытание для них.
«Ман Сити» хочет войти в историю. Им нужно выиграть Лигу чемпионов, чтобы построить наследие клуба. Это хорошо, но я никогда не стал бы сбрасывать со счетов итальянскую команду в любом финале», – сказал бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.
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