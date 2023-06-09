Зеедорф о финале ЛЧ: «Интер» больше по историческим меркам, один из четырех лучших клубов Италии, а «Сити» надо выиграть, чтобы построить наследие»

Теги Интер Кларенс Зеедорф Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Кларенс Зеедорф назвал «Интер» более большим клубом, чем «Манчестер Сити».

Команды сыграют в финале Лиги чемпионов.

«Не считаю, что «Манчестер Сити» – безоговорочный фаворит. Они фавориты с точки зрения того, что команда продемонстрировала в последних матчах. Но «Интер» – один из четырех лучших клубов Италии.

В истории «Интер» уже выигрывал Лигу чемпионов, а «Манчестер Сити» – нет.

«Сити» предстоит сыграть с более большим клубом по историческим меркам, поэтому это отличное испытание для них.

«Ман Сити» хочет войти в историю. Им нужно выиграть Лигу чемпионов, чтобы построить наследие клуба. Это хорошо, но я никогда не стал бы сбрасывать со счетов итальянскую команду в любом финале», – сказал бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

9 комментариев

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Андрюха с района
Ответ Илья Мурашов
Логика, конечно. Црвена Звезда тоже выигрывала ЛЧ, а МС нет. Может, они тоже более большой клуб? Интер выигрывал ЛЧ давно. Сейчас это, кроме истории, ничего не значит.
Он же сказал про всю историю клуба) Интер по трофейной истории полностью уделывает МС) Поэтому и большой клуб)
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Ебздрогыч
Все так. Ведь в Интере осталось полсостава с 2010 года и несколько человек с 1965 года
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Кокич
«Интер» по историческим меркам один из трёх лучших клубов Италии.
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Салесар
В апл они регулярно играют с более большими клубами по историческим меркам, но это им особо не мешает
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Михо
Челси выиграл первую ЛЧ вообще в Мюнхене, дома у Баварии, которая намного более титулована была, 4 лч к тому времени
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Муканов Арманбек
В Италии разве не три великих клуба?кто четвёртый то?
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instasamka
И как это «историческое наследие» поможет именно этому составу выиграть ЛЧ? Всегда поражают такие примеры. У нас богатая история, а значит дело сделано! Футбол это игра здесь и сейчас. Даже прошлогодние достижения уже не гарантия успеха.
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