Сабри Лямуши спрогнозировал победу «Интера» в финале Лиги чемпионов.

– Честно говоря, не ожидал, что «Интер» окажется в финале Лиги чемпионов, особенно после жеребьевки группового этапа.

Команда проделала невероятный путь. Думаю, что в финале есть все шансы.

«Интер» обладает всеми необходимыми качествами, чтобы навредить «Манчестер Сити», а также правильным стилем игры против Гвардиолы.

Понятно, что будет важно не оставить пространства для «Манчестер Сити».

Менее ясно то, насколько агрессивно сыграет «Интер» и насколько низко они отойдут в оборону, чтобы отобрать пространство у соперника.

Также меня интригует то, как «Манчестер Сити» будет защищаться. Мы все знаем, как они атакуют, но у «Интера» тоже сильная атака.

– Ваш прогноз?

– Я думаю, что матч дойдет до серии пенальти. «Интер» выиграет, – сказал бывший полузащитник «Интера» Сабри Лямуши.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?