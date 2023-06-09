Лямуши считает, что «Интер» победит «Ман Сити» по пенальти: «Команда обладает правильным стилем игры против Гвардиолы»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Сабри Лямуши Футбол

Сабри Лямуши спрогнозировал победу «Интера» в финале Лиги чемпионов.

– Честно говоря, не ожидал, что «Интер» окажется в финале Лиги чемпионов, особенно после жеребьевки группового этапа.

Команда проделала невероятный путь. Думаю, что в финале есть все шансы.

«Интер» обладает всеми необходимыми качествами, чтобы навредить «Манчестер Сити», а также правильным стилем игры против Гвардиолы.

Понятно, что будет важно не оставить пространства для «Манчестер Сити».

Менее ясно то, насколько агрессивно сыграет «Интер» и насколько низко они отойдут в оборону, чтобы отобрать пространство у соперника.

Также меня интригует то, как «Манчестер Сити» будет защищаться. Мы все знаем, как они атакуют, но у «Интера» тоже сильная атака.

– Ваш прогноз?

– Я думаю, что матч дойдет до серии пенальти. «Интер» выиграет, – сказал бывший полузащитник «Интера» Сабри Лямуши.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

16 комментариев

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#SharkTeam
Надеюсь Сити просто разнесет Интер с огромным счетом
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gPk
Видели уже этот правильный стиль в матчах с Баварией которая похожим образом играет
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Ман Сити
Типичные макароны, сядут автобусом и будут на 0-0. не жду яркого матча завтра
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Люблю Марго Робби
Без шансов для Интера, ещё в первом тайме Сити закинет штуки 3, скриньте
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Tristan...
Так и про Реал говорили...
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masti Tu hastam
Вопрос задают футболисту которую играл за Интер ...и что он должен отвечать
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Артур Мкртычян
приписка про бывшего защитника Интера в конце, конечно добавляет объективности его оценке. по факту логика вообще не предполагает такого исхода. мне кажется что если Интер каким-то чудом и выиграет. то в основном времени.
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PenCap Chew
Помню помню. Были в нулевых в сборной Франции Клиши, Лямуши, Дебюши))
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Пирс Морган
Он думает, что Сити хотя бы разок не протаранит за 120 минут?
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Кирилл Павлюченко
"Ну как не порадеть родному человечку?!"
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Recruiter
В одном отдельно взятом матче может произойти всё, что угодно. Сити обстучит штанги и перекладины, будет владеть мячом 80% времени, а Интер забьёт шальной мяч и выиграет. Откуда ожидания разгрома? Пеп уже проигрывал отдельные матчи соперникам, которых на дистанции чемпионата бы обошёл с большим запасом.
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Recruiter
В одном отдельно взятом матче может произойти всё, что угодно. Сити обстучит штанги и перекладины, будет владеть мячом 80% времени, а Интер забьёт шальной мяч и выиграет. Откуда ожидания разгрома? Пеп уже проигрывал отдельные матчи соперникам, которых на дистанции чемпионата бы обошёл с большим запасом.
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Удачи и победы Сити!💙🙏
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Talgat Ergeshov
Ответ Los Galácticos
Между прочим у Мхитаряна есть возможность повторить уникальное достижение Эмерсона.
писали,что он или же абрахам могут стать теми,кто выиграл все 3 турнира,а в итоге первым это сделал эмерсон,о котором даже не вспоминали)
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