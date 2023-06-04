В субботу 20 мая в Аргентине стартовал очередной чемпионат мира по футболу среди молодежных команд. В нем приняли участие 24 команды, разделенные на шесть групп. В плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой, еще четыре участника матчей на выбывание определялись среди команд, занявших в своих группах третьи места, по лучшим показателям. Чемпионат мира среди команд U-20 обычно бывает богат на сюрпризы. Вот и на этот раз первые два места в группе F завоевали сборные Гамбии и Южной Корее, третьими здесь оказались французы и не вышли в плей-офф. Среди неожиданностей попадание в плей-офф команд Израиля и Узбекистана. В итоге сборные Израиля и Южной Кореи смогли добраться до полуфинала, но уступили там, соответственно, командам Уругвая и Италии. Ни итальянцы, ни уругвайцы никогда не выигрывали чемпионат U-20, но вообще это вотчина южноамериканских команд. Мировое первенство в Аргентине уже 23 по счету, ранее шесть раз побеждала сборная Аргентины, на этот раз она оступилась в ⅛ финала, проиграв нигерийцам. На втором месте по победам сборная Бразилии, она первенствовала пять раз, но тут ксткпила в четвертьфинале молодежке Израиля. Финал между сборными Уругвая и Италии состоится 12 июня на стадионе Сьюдад Де Ла-Плата, начало в 00:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 2

Уругвай U-20

Молодежная команда Уругвая дважды играла в финалах молодежных чемпионатов. В 1997 году в Малайзии они уступили аргентинцам со счетом 1 : 2, а в 2013 году по пенальти сборной Франции, первенство тогда проходило в Турции. Было у Ла Селесте еще и третье место в 1979 году, тогда на втором чемпионате мира они по пенальти выиграли у команды Польши. На этот раз уругвайцы отбирались через чемпионат КОМНЕБОЛ, где заняли второе место вслед за бразильцами.

После жеребьевки команда Уругвая попала в группе Е, где ее соперниками стали молодежные сборные Англии Туниса и Ирака. В первом туре Ла Селесте разгромили Ирак со счетом 4 : 0, во втором в упорнейшем поединке уступили англичанам 2 : 3. В третьем за счет пенальти, реализованном на третьей компенсированной минуте, выиграли у Туниса с минимальным преимуществом. В первом же матче плей-офф уругвайцы встретились с главной сенсацией чемпионата сборной Гамбии и смогли забить единственный победный мяч во втором тайме. Затем в четвертьфинале уверенно обыграли команду США, в полуфинале израильтян и завоевали право играть в финале.

Через уругвайскую молодежку в свое время прошли такие знаменитые нападающие как Альваро Рекоба, Диего Форлан, Эдинсон Кавани. Вот и сейчас у них появился достойный наследник. Нападающий клуба «Дефенсор Спортинг» Андерсон Дуарте отличился в каждом из матчей плей-офф. Перед вами результаты пяти последних матчей молодежной сборной Уругвая.

Чемпионат мира. 08.06.2023, Уругвай U-20 — Израиль U-20 — 1 : 0

Чемпионат мира. 05.06.2023, США U-20 — Уругвай U-20 — 0 : 2

Чемпионат мира. 01.06.2023, Гамбия U-20 — Уругвай U-20 — 0 : 1

Чемпионат мира. 28.05.2023, Тунис U-20 — Уругвай U-20 — 0 : 1

Чемпионат мира. 25.05.2023, Уругвай U-20 — Англия U-20 — 2 : 3

Факты и цифры

Молодежная сборная Уругвая дважды становилась обладателем серебряных и один раз бронзовых наград чемпионатов мира

На чемпионате в Аргентине игроки команды забили в ворота соперников 11 мячей, в свои ворота пропустили 3, все на групповом этапе

Нападающий Андерсон Дуарте лучший бомбардир команды, на его счету 3 забитых мяча, все в плей-офф турнира

Италия U-20

Четырехкратные чемпионы мира по футболу на взрослом уровне итальянцы, с одной стороны, похвастаться достижениями на молодежном уровне не могут, они долгое время не могли вообще достичь даже полуфинала мирового первенства. С другой стороны, три последних чемпионата подряд они неизменно доходят до стадии полуфинала. В 2017 году сборная Италии завоевала бронзовые медали, в матче за третье место оно как раз обыграли уругвайцев в серии пенальти. На прошлом первенстве Скуадра Адзурра также играла в матче за третье место, но уступила Эквадору. Теперь самый большой успех на молодежном уровне — выход в финал.

В Аргентине итальянцы оказались в одной группе с командой Бразилии и в первом же туре нанесли ей поражение со счетом 3 : 2. Но уже в следующем матче с разницей в два мяча уступили нигерийцам. Благодаря победе над сборной Доминиканской Республики итальянцы набрали шесть очков и со второго места вышли в плей-офф. Здесь они поочередно обыграли сборные Англии, Колумбии и Южной Кореи.

Итальянцы квалифицировались на чемпионат мира от Европы в качестве полуфиналиста первенства континента, которое проходило в 2022 году, первое место тогда заняли англичане. Через молодежку в свое время проходили многие именитые футболисты. Есть свои звездочки в ней и сейчас. Полузащитник Чезаре Казадеи, выступающий за клуб-аутсайдер Чемпионшипа «Рединг» уже можно сказать стал лучшим бомбардиром турнира, и теперь на него наверняка обратят внимание представители более именитых клубов. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием молодежной сборной Италии.

Чемпионат мира. 09.06.2023, Италия U-20 — Южная Корея U-20 — 2 : 1

Чемпионат мира. 04.06.2023, Колумбия U-20 — Италия U-20 — 1 : 3

Чемпионат мира. 01.06.2023, Англия U-20 — Италия U-20 — 1 : 2

Чемпионат мира. 27.05.2023, Доминиканская Республика U-20 — Италия U-20 — 0 : 3

Чемпионат мира. 24.05.2023, Италия U-20 — Нигерия U-20 — 0 : 2

Факты и цифры

Молодежная сборная Италии в третий раз подряд выходит в полуфинал чемпионата мира, в 2017 году она завоевала бронзу

За шесть матчей на чемпионате итальянцы забили в ворота соперников 13 мячей, в свои пропустили 7

Лучший бомбардир турнира полузащитник Чезаре Казадеи, на его счету семь забитых мячей и 2 результативные передачи

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Уругвай U-20 — Италия U-20

Команды лишь дважды пересекались на молодежных чемпионатах мира, при этом обе встречи произошли шесть лет назад сначала на групповой стадии, где итальянцы уступили, а затем в матче за третье место взяли реванш. Представляем вашему вниманию результаты этих поединков.

Чемпионат мира. 11.06.2017, Уругвай U-20 — Италия U-20 — 0 : 0 (пен. 1 : 4 )

Чемпионат мира. 21.05.2017, Италия U-20 — Уругвай U-20 — 0 : 1

Обе команды хорошо зарекомендовали себя на этом чемпионате мира. У сборной Уругвая очень надежная оборона. В плей-офф они вообще зацементировали все подходы к своим воротам. Для победы в трех случаях на турнире им хватало всего одного забитого мяча. С другой стороны, у итальянцев сильное нападение и лучший голеадор турнира в составе. Букмекеры считают, что шансы команд приблизительно равны. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Уругвая U-20 — 2,85

Ничья — 3,10

Победа сборной Италии U-20 — 2,62

Вряд ли в финальном поединке мы увидим обилие забитых мячей. В первую очередь, команда будут пытаться сохранить свои ворота в неприкосновенности. В этих условиях все решит либо один забитый мяч, либо дополнительное время и серия пенальти. Ближе к победе итальянцы.