«Смотрю, как люди в «Сити» владеют мячом, и с ума схожу – как будто за них компьютер играет». Литвинов о том, в чем ему надо прибавлять
Руслан Литвинов выразил восхищение техникой игроков «Манчестер Сити».
— Ты провел стабильный сезон.
— Я самокритично отношусь к себе. В каждой хорошей игре пытаюсь найти свои плохие моменты, чтобы прогрессировать.
— Ты играл и в центре полузащиты, и в защите. Какая для тебя родная позиция?
— Центральный полузащитник. Но мне там и там нравится играть – две ведущие позиции на поле, постоянно с мячом, надо начинать атаки.
— Ты сказал, что самокритичен к себе. Какое главное качество ты хочешь изменить в себе?
— Не то чтобы изменил что-то, а прибавил бы во всех аспектах – физические данные, работа с мячом. Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом, и с ума схожу – как будто за них компьютер играет.
— Игрок-образец на твоей позиции во владении мячом?
— Родри из «Манчестер Сити»! Удивляюсь, как такой высокий человек может быть техничным. Смотрел их игру против «Реала» и мне казалось, что он ни разу мяч не потерял, а все его действия были очень простыми, – сказал хавбек «Спартака».
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