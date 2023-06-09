«Смотрю, как люди в «Сити» владеют мячом, и с ума схожу – как будто за них компьютер играет». Литвинов о том, в чем ему надо прибавлять

Теги Спартак Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов выразил восхищение техникой игроков «Манчестер Сити».

— Ты провел стабильный сезон.

— Я самокритично отношусь к себе. В каждой хорошей игре пытаюсь найти свои плохие моменты, чтобы прогрессировать.

— Ты играл и в центре полузащиты, и в защите. Какая для тебя родная позиция?

— Центральный полузащитник. Но мне там и там нравится играть – две ведущие позиции на поле, постоянно с мячом, надо начинать атаки.

— Ты сказал, что самокритичен к себе. Какое главное качество ты хочешь изменить в себе?

— Не то чтобы изменил что-то, а прибавил бы во всех аспектах – физические данные, работа с мячом. Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом, и с ума схожу – как будто за них компьютер играет.

— Игрок-образец на твоей позиции во владении мячом?

— Родри из «Манчестер Сити»! Удивляюсь, как такой высокий человек может быть техничным. Смотрел их игру против «Реала» и мне казалось, что он ни разу мяч не потерял, а все его действия были очень простыми, – сказал хавбек «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
там и владение мячом, и передачи, и контроль игры в целом, и прессинг, и открывания в зоны/между линий - все на топ уровне, давно такой слаженной игры не видел.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ходор
Говорят что и у нас дети показывают хороший уровень,куда только все девается с возрастом?А так да смотреть игру ТОП команд,как спектакль...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Это все с детства закладывается. А подходящая среда заставляет реализовывать заложенные навыки. Плюс тут надо учитывать, что едут туда лучшие из лучших.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий