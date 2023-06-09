«Смотрю, как люди в «Сити» владеют мячом, и с ума схожу – как будто за них компьютер играет». Литвинов о том, в чем ему надо прибавлять

Руслан Литвинов выразил восхищение техникой игроков «Манчестер Сити».

— Ты провел стабильный сезон.

— Я самокритично отношусь к себе. В каждой хорошей игре пытаюсь найти свои плохие моменты, чтобы прогрессировать.

— Ты играл и в центре полузащиты, и в защите. Какая для тебя родная позиция?

— Центральный полузащитник. Но мне там и там нравится играть – две ведущие позиции на поле, постоянно с мячом, надо начинать атаки.

— Ты сказал, что самокритичен к себе. Какое главное качество ты хочешь изменить в себе?

— Не то чтобы изменил что-то, а прибавил бы во всех аспектах – физические данные, работа с мячом. Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом, и с ума схожу – как будто за них компьютер играет.

— Игрок-образец на твоей позиции во владении мячом?

— Родри из « »! Удивляюсь, как такой высокий человек может быть техничным. Смотрел их игру против «Реала» и мне казалось, что он ни разу мяч не потерял, а все его действия были очень простыми, – сказал хавбек « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?