Златан, Месси, Роналдиньо, Хави, Недвед, Тиаго Силва, Буффон – в сборной экс-одноклубников Златана
Златан Ибрагимович составил сборную лучших футболистов, с которыми он играл в клубах.
На прошлой неделе 41-летний швед объявил о завершении игровой карьеры.
Сборная Златана Ибрагимовича: Буффон – Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Ибрагимович, Месси, Роналдиньо.
Запасные: Жулио Сезар, Иньеста, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
https://youtu.be/OArACq2vEwY