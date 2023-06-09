Златан, Месси, Роналдиньо, Хави, Недвед, Тиаго Силва, Буффон – в сборной экс-одноклубников Златана

Златан Ибрагимович составил сборную лучших футболистов, с которыми он играл в клубах.

На прошлой неделе 41-летний швед объявил о завершении игровой карьеры.

Сборная Златана Ибрагимовича: – , , , Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Ибрагимович, , Роналдиньо.

Запасные: Жулио Сезар, Иньеста, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф.

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