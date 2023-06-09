Златан, Месси, Роналдиньо, Хави, Недвед, Тиаго Силва, Буффон – в сборной экс-одноклубников Златана

Теги Интер Милан Жулио Сезар Максвелл Патрик Виейра Златан Ибрагимович Алессандро Неста Дженнаро Гаттузо Кларенс Зеедорф высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус Джанлуиджи Буффон Павел Недвед Барселона Лилиан Тюрам Хави Роналдиньо Андрес Иньеста Лионель Месси Фабио Каннаваро серия А Италия Ла Лига рейтинги Тиаго Силва Футбол

Златан Ибрагимович составил сборную лучших футболистов, с которыми он играл в клубах.

На прошлой неделе 41-летний швед объявил о завершении игровой карьеры.

Сборная Златана Ибрагимовича: БуффонТюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Ибрагимович, Месси, Роналдиньо.

Запасные: Жулио Сезар, Иньеста, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Был уверен, что Максвелл будет обязательно в старте
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Medik99
Друзей не забывает, Максвелл на месте. Не удивило и то, что в запасные определил Жулио Сезара несмотря на их микроконфликт при исполнении пенальти в дерби Милана. Настоящий мужик
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Очень неплохо по именам👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
было видео времён ПСЖ, где Златан сборную составляет, только вчера смотрел - так там вместо Несты - Каннаваро, вместо Рональдиньо - Иньеста.
https://youtu.be/OArACq2vEwY
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий