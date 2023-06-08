Проект креативной студии Sports.ru «Сирена» Matchday 2 взял три награды премии «Серебряный Меркурий»

Теги натив Футбол

Игра студии «Сирена» и букмекерской компании «Фонбет» Matchday 2 получила награды фестиваля рекламы «Серебряный Меркурий». Проект завоевал серебро в номинациях «Брендированный контент в виртуальных пространствах» и «Лучшее мастерство исполнения брендированного контента и развлечений». А также взял специальный приз за «филигранное мастерство».

«Серебряный Меркурий» – международный фестиваль рекламы, который проходит уже 23 года. 

Matchday 2 вышел в октябре 2022 года. В этой игре пользователь примеряет на себя роль молодого менеджера, который должен организовать матчдэй и привести как можно больше болельщиков на стадион.

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4 комментария

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akschweyan
А будет продолжение игры и новые уровни? Игра очень нравится, но уже пройдена вдоль и поперёк((
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Марк Холодов
Ответ akschweyan
А будет продолжение игры и новые уровни? Игра очень нравится, но уже пройдена вдоль и поперёк((
Здравствуйте! Рады, что вам понравилась игра! Продолжения пока в планах нет, но и сами были бы рады вернуться к проекту :) Пока могу поделиться с вами ссылкой на другие наши игры: https://sirena.sports.ru/
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