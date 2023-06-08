Беженец-сириец ранил ножом детей и пожилых людей во Франции на глазах экс-игрока «Ливерпуля» Ле Таллека. Он возмутился медлительностью полицейских: «Они были в 5-10 метрах и не могли его поймать»

Теги Осер Сошо Антони Ле Таллек Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия контент Футбол

Антони Ле Таллек раскритиковал французскую полицию после инцидента в Анси.

Сегодня утром сирийский беженец нанес ножевые ранения шести людям, инцидент произошел на берегу озера в городе Анси. Четверо пострадавших – дети в возрасте до 3 лет, также ранения получили два пожилых человека.

Бывший игрок «Ливерпуля», «Сошо» и «Осера» Ле Таллек, в настоящий момент тренирующий молодежную команду «Анси», стал свидетелем происшествия. Он описал нападение в ролике, который выложил на своей странице в соцсети. 

«Я вижу маму, которая говорит мне: «Беги, беги, кто-то режет людей по всему берегу!» Я, немного удивленный, иду дальше. И я вижу, что этот парень действительно идет передо мной по траве. Копы, которые находятся в пяти-десяти метрах позади него, не могут его поймать.

Он направляется ко мне, я немного отбегаю и вижу, как он направляется прямо к дедушкам, бабушкам. И там он нападает на дедушку, наносит ему удар ножом один раз, другой.

Я говорю полицейским: «Стреляйте в него, он всех режет!» Он атакует раз, другой, и только потом они начинают стрелять. Они выстрели, он упал на газон, но старика уже порезали.

Медлительность полицейских невероятна», – сказал Ле Таллек. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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27 комментариев

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hazowsky
Ответ Шашки - любимая игра
Больше беженцев запускайте...
К сожалению, много где так. В том числе и у нас.
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Шашки - любимая игра
Больше беженцев запускайте...
+11
-5
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Добрый Ретроград
Надо больше мультикультурализма и "дружбы народов"
+5
0
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Rocco777
Ответ Шашки - любимая игра
Больше беженцев запускайте...
а кто виноват в том что вообще есть такое понятие как беженцы. Кто бомбит их дома и земли? почему они бегут в США и Европу
+3
0
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Гномович!
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Ответ voka25
В США давно бы замочили мудака.
Нет, он бы сказал что считает себя афро-американское дырявое дерево, и его бы выпустили из зала суда с компенсации в несколько миллионов долларов.
+3
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Mayer
Ответ Добрый Ретроград
Надо больше мультикультурализма и "дружбы народов"
Как в СССР. Оказывается, плохо...
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Mayer
Ответ Шашки - любимая игра
Больше беженцев запускайте...
Ты в Норвегии живёшь или окна узбеки наглухо забили?
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rigobersong
Франция давно превратилась в рассадник преступности, и преступники явно не похожи на Луи Де Фюнеса и Делона:)) Еще совсем немного и будет полная катастрофа:)
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Добрый Ретроград
Ответ Mayer
Тут не поспорю. Но точно такая же навязанная, выдуманная дружба народов была. И никто что-то с этого не стебался
Но точно такая же навязанная, выдуманная дружба народов была. И никто что-то с этого не стебался - именно
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Mayer
Ответ Добрый Ретроград
В эсэсэре было много г-на, но он в был в разы лучше г-на нынешнего.
Тут не поспорю. Но точно такая же навязанная, выдуманная дружба народов была. И никто что-то с этого не стебался
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Shadow1882
Француз играл во Франции, комментирует трагедию во Франции. Что нужно написать в заголовке? Правильно - "экс-игрок английского клуба"
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Юрий Гаврилов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какой "смелый" Ла Таллек. Видит, как режут детей и идёт дальше, а потом убегает. Ещё и хватает совести писать об этом. Позорище!
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David Aprasidze
Теперь будут судить полицеского за расизм
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Ярик01
Ответ Шашки - любимая игра
Больше беженцев запускайте...
Мощный аргумент, то есть украинцы имеют право твоих детей в Москве резать, раз их как беженцев "запускают"?
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Мистер Громов
Разве полицейские не должны были начать стрелять по нему, если уже было понятно, что он людей режет?
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Добрый Ретроград
Ответ Mayer
Как в СССР. Оказывается, плохо...
В эсэсэре было много г-на, но он в был в разы лучше г-на нынешнего.
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GuruFutbola
Подобных нужно дистанцировать от людей в их же странах 3 мира в африке и на востоке, но Франция зашла уже слишком далеко
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Mayer
Ответ Добрый Ретроград
Но точно такая же навязанная, выдуманная дружба народов была. И никто что-то с этого не стебался - именно
а, так стебаться можно только с Европы? ))
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Добрый Ретроград
Ответ Mayer
Тут не поспорю. Но точно такая же навязанная, выдуманная дружба народов была. И никто что-то с этого не стебался
Если убрать из РФ кривое общество потребления, полностью заимствованное, не производящее ничего своего, за исключением еды (слава Богам) - тачки, шмотки, торговые центры и прочие радости обывателя, обнаружим полный упадок.
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Добрый Ретроград
Не захотели культурно обогащаться
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Mayer
Ответ Great ManUtd
Если и дальше будут продолжать плясать под дудку амеров - будет ещё хуже. Пора начинать дружить с русскими, они научат как правильно жить.
Чтоб узбеки через Москву в Париж поездами гоняли или что?
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Hasan Boysiahyader
Ответ Добрый Ретроград
Не захотели культурно обогащаться
Он христианин с крестом на шее бегал, детей резал
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