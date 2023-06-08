Беженец-сириец ранил ножом детей и пожилых людей во Франции на глазах экс-игрока «Ливерпуля» Ле Таллека. Он возмутился медлительностью полицейских: «Они были в 5-10 метрах и не могли его поймать»
Антони Ле Таллек раскритиковал французскую полицию после инцидента в Анси.
Сегодня утром сирийский беженец нанес ножевые ранения шести людям, инцидент произошел на берегу озера в городе Анси. Четверо пострадавших – дети в возрасте до 3 лет, также ранения получили два пожилых человека.
Бывший игрок «Ливерпуля», «Сошо» и «Осера» Ле Таллек, в настоящий момент тренирующий молодежную команду «Анси», стал свидетелем происшествия. Он описал нападение в ролике, который выложил на своей странице в соцсети.
«Я вижу маму, которая говорит мне: «Беги, беги, кто-то режет людей по всему берегу!» Я, немного удивленный, иду дальше. И я вижу, что этот парень действительно идет передо мной по траве. Копы, которые находятся в пяти-десяти метрах позади него, не могут его поймать.
Он направляется ко мне, я немного отбегаю и вижу, как он направляется прямо к дедушкам, бабушкам. И там он нападает на дедушку, наносит ему удар ножом один раз, другой.
Я говорю полицейским: «Стреляйте в него, он всех режет!» Он атакует раз, другой, и только потом они начинают стрелять. Они выстрели, он упал на газон, но старика уже порезали.
Медлительность полицейских невероятна», – сказал Ле Таллек.
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