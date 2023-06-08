Владельцы «Челси» – фанатам: «Сезон разочаровал, но мы смотрим в будущее с оптимизмом. Успех возможен только при вашей поддержке»

Владельцы «Челси» опубликовали письмо к болельщикам.

В первом полноценном сезоне после смены руководства «Челси» завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы , набрав 44 очка.

«Мы обещали, что заставим наших фанатов гордиться нами. Мы по-прежнему привержены долгосрочному и устойчивому успеху нашего клуба и выполнению обещания, которое мы вам дали.

Знаем, как много нужно сделать, чтобы « » развивался, и относимся к этому серьезно. Все, кто здесь работает, сосредоточены на том, чтобы двигать нас вперед. Очевидно, этот сезон разочаровал – многое можно улучшить, и мы будем это делать.

В этот тяжелый период наши болельщики с неизменной преданностью поддерживали наших игроков и команду. Невозможно быть более благодарными за вашу невероятную поддержку. Атмосфера на «Стэмфорд Бридж» на матче с «Боруссией» [в Лиге чемпионов] надолго останется в нашей памяти и послужит важным напоминанием о том, где мы хотим быть.

Несмотря на все трудности, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы с нетерпением ждем в качестве главного тренера в июле.

Мы создаем современную инфраструктуру скаутинга, поиска талантов и рекрутинга, которая поможет нам построить команду, способную стабильно бороться за победу в Премьер-лиге, завоевывать кубки, соревноваться и побеждать на самом высоком уровне в Европе.

Успех, к которому мы стремимся, возможен только при поддержке наших болельщиков. Мы гордимся созданием совета болельщиков, который впервые соберется этим летом, и мы уверены, что его новые члены обеспечат вам участие в принятии решений в нашем клубе. Мы продолжим следить за тем, чтобы ваши голоса были услышаны, поскольку мы смотрим в будущее.

А пока, от имени правления и всех сотрудников клуба, благодарим вас за вашу невероятную поддержку. Мы надеемся, что вы хорошо проведете лето, и с нетерпением ждем вас на « » в августе», – говорится в письме.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?