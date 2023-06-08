Владельцы «Челси» – фанатам: «Сезон разочаровал, но мы смотрим в будущее с оптимизмом. Успех возможен только при вашей поддержке»
Владельцы «Челси» опубликовали письмо к болельщикам.
В первом полноценном сезоне после смены руководства «Челси» завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 44 очка.
«Мы обещали, что заставим наших фанатов гордиться нами. Мы по-прежнему привержены долгосрочному и устойчивому успеху нашего клуба и выполнению обещания, которое мы вам дали.
Знаем, как много нужно сделать, чтобы «Челси» развивался, и относимся к этому серьезно. Все, кто здесь работает, сосредоточены на том, чтобы двигать нас вперед. Очевидно, этот сезон разочаровал – многое можно улучшить, и мы будем это делать.
В этот тяжелый период наши болельщики с неизменной преданностью поддерживали наших игроков и команду. Невозможно быть более благодарными за вашу невероятную поддержку. Атмосфера на «Стэмфорд Бридж» на матче с «Боруссией» [в Лиге чемпионов] надолго останется в нашей памяти и послужит важным напоминанием о том, где мы хотим быть.
Несмотря на все трудности, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы с нетерпением ждем Маурисио Почеттино в качестве главного тренера в июле.
Мы создаем современную инфраструктуру скаутинга, поиска талантов и рекрутинга, которая поможет нам построить команду, способную стабильно бороться за победу в Премьер-лиге, завоевывать кубки, соревноваться и побеждать на самом высоком уровне в Европе.
Успех, к которому мы стремимся, возможен только при поддержке наших болельщиков. Мы гордимся созданием совета болельщиков, который впервые соберется этим летом, и мы уверены, что его новые члены обеспечат вам участие в принятии решений в нашем клубе. Мы продолжим следить за тем, чтобы ваши голоса были услышаны, поскольку мы смотрим в будущее.
А пока, от имени правления и всех сотрудников клуба, благодарим вас за вашу невероятную поддержку. Мы надеемся, что вы хорошо проведете лето, и с нетерпением ждем вас на «Стэмфорд Бридж» в августе», – говорится в письме.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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