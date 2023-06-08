Владельцы «Челси» – фанатам: «Сезон разочаровал, но мы смотрим в будущее с оптимизмом. Успех возможен только при вашей поддержке»

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия болельщики Маурисио Почеттино Тодд Боули Бехдад Эгбали Футбол

Владельцы «Челси» опубликовали письмо к болельщикам.

В первом полноценном сезоне после смены руководства «Челси» завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 44 очка.

«Мы обещали, что заставим наших фанатов гордиться нами. Мы по-прежнему привержены долгосрочному и устойчивому успеху нашего клуба и выполнению обещания, которое мы вам дали.

Знаем, как много нужно сделать, чтобы «Челси» развивался, и относимся к этому серьезно. Все, кто здесь работает, сосредоточены на том, чтобы двигать нас вперед. Очевидно, этот сезон разочаровал – многое можно улучшить, и мы будем это делать.

В этот тяжелый период наши болельщики с неизменной преданностью поддерживали наших игроков и команду. Невозможно быть более благодарными за вашу невероятную поддержку. Атмосфера на «Стэмфорд Бридж» на матче с «Боруссией» [в Лиге чемпионов] надолго останется в нашей памяти и послужит важным напоминанием о том, где мы хотим быть.

Несмотря на все трудности, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы с нетерпением ждем Маурисио Почеттино в качестве главного тренера в июле.

Мы создаем современную инфраструктуру скаутинга, поиска талантов и рекрутинга, которая поможет нам построить команду, способную стабильно бороться за победу в Премьер-лиге, завоевывать кубки, соревноваться и побеждать на самом высоком уровне в Европе.

Успех, к которому мы стремимся, возможен только при поддержке наших болельщиков. Мы гордимся созданием совета болельщиков, который впервые соберется этим летом, и мы уверены, что его новые члены обеспечат вам участие в принятии решений в нашем клубе. Мы продолжим следить за тем, чтобы ваши голоса были услышаны, поскольку мы смотрим в будущее.

А пока, от имени правления и всех сотрудников клуба, благодарим вас за вашу невероятную поддержку. Мы надеемся, что вы хорошо проведете лето, и с нетерпением ждем вас на «Стэмфорд Бридж» в августе», – говорится в письме.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

27 комментариев

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Dmitry Orlov
"Мы оказались на краю пропасти, но теперь мы готовы сделать шаг вперёд"
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Morozov 23
Не надо перекладывать ответственность за успех на фанатов) Вы управляете всеми процессами, с вас и спрос. Будут результаты - и фанаты сменят гнев на милость, но не наоборот.
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Акира_1
Мокрая вода. Следующий сезон решающий для Боэли и ко. Ибо что-то начнёт наконец идти хорошо, либо его будет встречать свист каждый матч.
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Олег Кузнецов
Ага, Мудрика вам в помощь.)
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Дмитрий Крутенко
Ответ Акира_1
Мокрая вода. Следующий сезон решающий для Боэли и ко. Ибо что-то начнёт наконец идти хорошо, либо его будет встречать свист каждый матч.
И что этот следующий сезон решит??? Это его клуб и что он хочет, то и творит. Свистеть надо было, когда выдавливали Абрамовича, а сейчас поздно пить Боржому и какие-то претензии выставлять. Он что хочет, то и будет делать со своей собственностью.
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Владимир Вербицкий
Выяснилось, что футбольный клуб мало купить…
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Адекватник
Вам не нужен скаутинг, у вас 120 человек на контрактах и 50 человек потенциально под основу, многие из которых на долгосрочных контрактах. Вы расчищать состав будете 3-4 трансферных окна. Все эти инфраструктурные проекты, скаунтинг и рекрутинг нужно разивать, когда ты переходишь на некст левел. Вот Ньюкастлу это сейчас нужно. А вам, профанам, нужна спортивная составляющая. Вам нужен был сильный тренер, сформированный костяк под тренера и мотивированная банда игроков. И вот тогда под это уже нужно было точечно что-то усиливать. В Челси все работало, не нужно было ничего с нуля строить. Нужно было не сломать что есть и постараться в деталях чтото улучшать. А теперь вам остается только молиться, что у почетино получится разгрести эти авгиевы конюшни.
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ẞADIM TM
Ответ Акира_1
Мокрая вода. Следующий сезон решающий для Боэли и ко. Ибо что-то начнёт наконец идти хорошо, либо его будет встречать свист каждый матч.
уже
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Ебздрогыч
Мы по-прежнему привержены долгосрочному и устойчивому успеху - ведь мы подписали всех футболистов на 7-8 лет!
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Красная стрела
Это ваше место теперь. Отжали у ромы клуб. А он так вылизать старался. Переговоры, пленным всу###м мобильники купил. Да и налоги платил исправно. Зачем нужно было всё рушить ?
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Виталий Желтоусов
бездарный менеджмент - вот всё что можно сказать про боули и к*
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Кирилл Павлюченко
Как мне ситуация в Челси напоминает такую же хрень в Ювентусе, когда руководство очевидно "поплыло," и нет никого, кто бросил бы клубу спасательный круг. Скоро достижением будет не вылет в пердив
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filippa
остались только подпись поставить. Стетхэм !
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Локоть Артеста
Боули утопит клуб.
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mantruck
Челси возвращается туда, где был до Абрамовича - в середняки АПЛ, с редкими выходами на Кубок УЕФА и прочими Ярмарками
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ukrainec228
Поддержка … забавно
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Jazzzz
И всем плотное «4-4-3», посоны!
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Ноно Гомес
Это был сезон цирка...
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HellLight
как могут чтото улучшить в следующем сезоне некомпетентные и профнепригодные владельцы вроде боули?
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Илья Ворошилов
Сказочные руководители
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Breadslicer88
успех возможен только при финансовой поддержке ромы абрамовича
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