Парфенов о 0:3 от «Пари НН»: «Надо переварить все, сохранить лицо. Если все бросить, лучше не лететь на ответную игру»

Дмитрий Парфенов оценил поражение «Родины» от «Пари НН» (0:3).

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир в следующем сезоне.

«Надо переварить это все, сохранить лицо. Бывают истории… Если все бросить, лучше не лететь на ответную игру.

По счету нас переиграли, по реализации моментов превзошли. Сказалось, что команда весь сезон играла в Премьер‑лиге, цена голевого эпизода очень высока. Мы дали сопернику большую роскошь.

Что случилось во втором тайме? Надо было забивать и не пропускать со стандарта», — сказал главный тренер « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?