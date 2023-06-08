Парфенов о 0:3 от «Пари НН»: «Надо переварить все, сохранить лицо. Если все бросить, лучше не лететь на ответную игру»

Теги Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия Первая лига Пари НН Родина Москва Футбол

Дмитрий Парфенов оценил поражение «Родины» от «Пари НН» (0:3).

Команды провели первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Надо переварить это все, сохранить лицо. Бывают истории… Если все бросить, лучше не лететь на ответную игру.

По счету нас переиграли, по реализации моментов превзошли. Сказалось, что команда весь сезон играла в Премьер‑лиге, цена голевого эпизода очень высока. Мы дали сопернику большую роскошь.

Что случилось во втором тайме? Надо было забивать и не пропускать со стандарта», — сказал главный тренер «Родины».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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6 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Вы даже пролетели уже
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Сергей48
Ну в футболе бывают чудеса) играть надо. Но в Нижнем вряд ли, что то светит?)
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Алар
А может и не летать!?
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Спартак Уокер
Ну и пусть не летят они никому не нужны в РПЛ
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Кеша
Жизнь свела легендарных спортсменов в новом противостоянии Парфенова и Юрана в новом качестве. Юран сделал большой задел на пути к победе. Желаю Нижнему Новгороду сохранить прописку в РПЛ , а Парфенову не опускать руки и двигаться вперед . Молодцы , что работаете тренерами, а не комментаторами и свой игровой опыт передаете молодежи .
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