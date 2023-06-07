Алаев о стыках: «Заслуживают большего внимания и другой инфраструктуры. Играть в манеже летом неправильно, но есть регламент, каждая команда должна играть в своем регионе и точка»

Александр Алаев считает, что стыковым матчам нужно уделять больше внимания.

В Фонбет переходных матчах за право выступать в Мир РПЛ « » на выезде обыграл «Енисей» (1:0), а «Пари НН» обыграл « » (3:0). Отметим, что матч в Красноярске прошел в манеже.

– Как оцените игру «Родины» и уровень команды?

– Хороший матч, мне очень понравился. Счет не по игре, видимо, сказался опыт « ». Впереди еще ответная игра.

– По уровню организации кажется, что стыковые матчи проходят не на самых подходящих стадионах…

– Скажу так, регламент есть регламент. Мне хотелось бы, чтобы такие матчи заслуживали другого внимания и другой инфраструктуры. Что первый стыковой матч, что второй. Над этим всем надо нам надо подумать.

– « » играет в манеже, «Родина» – на маленьком стадионе, при этом «Аланию» не допустили в стыки…

– А « » тут при чем? Согласен, что играть в манеже летом не совсем правильно. Атмосфера хорошая, но стадион не соответствует уровню ни одной, ни второй команды.

– Некоторые московские клубы проводили свои матчи в Химках, это Подмосковье. При этом «Алании» запретили выступать в Грозном. Понимаю, что расстояния разные, но вопросы вызывает…

– Есть нормы регламента, где все четко описано. Если есть инициатива что‑то изменить – можно выйти на исполком с предложением. По регламенту каждая команда должна играть в своем регионе и точка, – сказал президент РПЛ.

Ответные стыковые матчи пройдут 10 июня.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?