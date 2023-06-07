Алаев о стыках: «Заслуживают большего внимания и другой инфраструктуры. Играть в манеже летом неправильно, но есть регламент, каждая команда должна играть в своем регионе и точка»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Енисей Факел Алания Владикавказ Александр Алаев Пари НН Матч ТВ Родина Москва Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Александр Алаев считает, что стыковым матчам нужно уделять больше внимания.

В Фонбет переходных матчах за право выступать в Мир РПЛ «Факел» на выезде обыграл «Енисей» (1:0), а «Пари НН» обыграл «Родину» (3:0). Отметим, что матч в Красноярске прошел в манеже.

– Как оцените игру «Родины» и уровень команды?

– Хороший матч, мне очень понравился. Счет не по игре, видимо, сказался опыт «Пари НН». Впереди еще ответная игра.

– По уровню организации кажется, что стыковые матчи проходят не на самых подходящих стадионах…

– Скажу так, регламент есть регламент. Мне хотелось бы, чтобы такие матчи заслуживали другого внимания и другой инфраструктуры. Что первый стыковой матч, что второй. Над этим всем надо нам надо подумать.

– «Енисей» играет в манеже, «Родина» – на маленьком стадионе, при этом «Аланию» не допустили в стыки…

– А «Алания» тут при чем? Согласен, что играть в манеже летом не совсем правильно. Атмосфера хорошая, но стадион не соответствует уровню ни одной, ни второй команды.

– Некоторые московские клубы проводили свои матчи в Химках, это Подмосковье. При этом «Алании» запретили выступать в Грозном. Понимаю, что расстояния разные, но вопросы вызывает…

– Есть нормы регламента, где все четко описано. Если есть инициатива что‑то изменить – можно выйти на исполком с предложением. По регламенту каждая команда должна играть в своем регионе и точка, – сказал президент РПЛ.

Ответные стыковые матчи пройдут 10 июня.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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15 комментариев

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blaugrano
Играть в манеже в июне в Красноярске, где сейчас температура до 35-36 градусов поднимается, ещё и на синтетике.. Это абсурд.
Что произойдёт, если Алания сезончик поиграет в соседнем регионе на хорошем натуральном газоне? Российский футбол вымрет от этого? Тамбов же играл как-то и мир не перевернулся.
+12
-5
+7
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Oleg Olegov
Для чего вообще нужны клубы типа Родины или Велеса, которые через год-два будут в Небесной лиге?
+7
-1
+6
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Bartez1986
просто интересно. а если Енисей выйдет в ПЛ, то что дальше? в манеже играть будут?
+6
-3
+3
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Антимосковский
откровенно бредовое правило, дискредетация сразу ряда регионов - то есть мы можем сравнить условную Якутию, в которой между городами Мирным и Якутском 1100 километров - и команда из одного города по правилам СМОЖЕТ играть в другом. и Северную Осетию, которая примерно в 375 раз меньше Якутии, а от Владикавказа до столицы республики Чечни Грозного всего 116 км и по правилам Алания НЕ СМОЖЕТ играть в другом субъекте РФ. ну и для кого это сделано? ради чего? то есть на маленьком стадионе до 10к, забитом битком, играть нельзя все по тем же правилам, в соседнем регионе играть тоже нельзя, зато можно быть московской командой с посещаемостью в 200 человек, снимать Лужники и соответствовать все тем же
правилам? зато в Москве, своем регионе, играют и большой стадион арендуют? насколько же очевидна нелепость правил нахождения в РПЛ, настолько же бредовы постоянные заявления про развитие футбола в регионах (и методы, предлагаемые для реализации этой цели - по типу расширения лиги или изменения формата кубка), когда в простейших, системообразующих вещах уже допущены критические ошибки, убивающие на корню региональные команды.
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Антимосковский
откровенно бредовое правило, дискредетация сразу ряда регионов - то есть мы можем сравнить условную Якутию, в которой между городами Мирным и Якутском 1100 километров - и команда из одного города по правилам СМОЖЕТ играть в другом. и Северную Осетию, которая примерно в 375 раз меньше Якутии, а от Владикавказа до столицы республики Чечни Грозного всего 116 км и по правилам Алания НЕ СМОЖЕТ играть в другом субъекте РФ. ну и для кого это сделано? ради чего? то есть на маленьком стадионе до 10к, забитом битком, играть нельзя все по тем же правилам, в соседнем регионе играть тоже нельзя, зато можно быть московской командой с посещаемостью в 200 человек, снимать Лужники и соответствовать все тем же правилам? зато в Москве, своем регионе, играют и большой стадион арендуют? насколько же очевидна нелепость правил нахождения в РПЛ, настолько же бредовы постоянные заявления про развитие футбола в регионах (и методы, предлагаемые для реализации этой цели - по типу расширения лиги или изменения формата кубка), когда в простейших, системообразующих вещах уже допущены критические ошибки, убивающие на корню региональные команды.
А то что Алания годами не может построить себе стадион - это не бред? Они для кого собираются выходить в РПЛ? Для болельщиков из Грозного?
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ВладимирНеПутин
Ответ blaugrano
Играть в манеже в июне в Красноярске, где сейчас температура до 35-36 градусов поднимается, ещё и на синтетике.. Это абсурд. Что произойдёт, если Алания сезончик поиграет в соседнем регионе на хорошем натуральном газоне? Российский футбол вымрет от этого? Тамбов же играл как-то и мир не перевернулся.
Ничего страшного бы не случилось, конечно, но где гарантии, что через сезон стадион во Владикавказе построили бы? В прошлом году тоже обещали, что к началу 2023 будет готов, потом про лето 2023 говорили и до этого переносы сроков были.
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Redmurza
Ответ blaugrano
Играть в манеже в июне в Красноярске, где сейчас температура до 35-36 градусов поднимается, ещё и на синтетике.. Это абсурд. Что произойдёт, если Алания сезончик поиграет в соседнем регионе на хорошем натуральном газоне? Российский футбол вымрет от этого? Тамбов же играл как-то и мир не перевернулся.
Чем плох манеж, по пунктам?
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denmaku
Ответ Bartez1986
просто интересно. а если Енисей выйдет в ПЛ, то что дальше? в манеже играть будут?
По счастью, уже не выйдет. Если даже дома в манеже безнадёжно слили, в Воронеже при трибунах их просто разорвут.
А если бы были шанс выйти - на стаде, на котором газон меняют.
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