Алаев о стыках: «Заслуживают большего внимания и другой инфраструктуры. Играть в манеже летом неправильно, но есть регламент, каждая команда должна играть в своем регионе и точка»
Александр Алаев считает, что стыковым матчам нужно уделять больше внимания.
В Фонбет переходных матчах за право выступать в Мир РПЛ «Факел» на выезде обыграл «Енисей» (1:0), а «Пари НН» обыграл «Родину» (3:0). Отметим, что матч в Красноярске прошел в манеже.
– Как оцените игру «Родины» и уровень команды?
– Хороший матч, мне очень понравился. Счет не по игре, видимо, сказался опыт «Пари НН». Впереди еще ответная игра.
– По уровню организации кажется, что стыковые матчи проходят не на самых подходящих стадионах…
– Скажу так, регламент есть регламент. Мне хотелось бы, чтобы такие матчи заслуживали другого внимания и другой инфраструктуры. Что первый стыковой матч, что второй. Над этим всем надо нам надо подумать.
– «Енисей» играет в манеже, «Родина» – на маленьком стадионе, при этом «Аланию» не допустили в стыки…
– А «Алания» тут при чем? Согласен, что играть в манеже летом не совсем правильно. Атмосфера хорошая, но стадион не соответствует уровню ни одной, ни второй команды.
– Некоторые московские клубы проводили свои матчи в Химках, это Подмосковье. При этом «Алании» запретили выступать в Грозном. Понимаю, что расстояния разные, но вопросы вызывает…
– Есть нормы регламента, где все четко описано. Если есть инициатива что‑то изменить – можно выйти на исполком с предложением. По регламенту каждая команда должна играть в своем регионе и точка, – сказал президент РПЛ.
Ответные стыковые матчи пройдут 10 июня.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Что произойдёт, если Алания сезончик поиграет в соседнем регионе на хорошем натуральном газоне? Российский футбол вымрет от этого? Тамбов же играл как-то и мир не перевернулся.
правилам? зато в Москве, своем регионе, играют и большой стадион арендуют? насколько же очевидна нелепость правил нахождения в РПЛ, настолько же бредовы постоянные заявления про развитие футбола в регионах (и методы, предлагаемые для реализации этой цели - по типу расширения лиги или изменения формата кубка), когда в простейших, системообразующих вещах уже допущены критические ошибки, убивающие на корню региональные команды.
А если бы были шанс выйти - на стаде, на котором газон меняют.