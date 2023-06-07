Чемпионат России. Стыковые матчи. «Факел» в гостях у «Енисея», «Пари НН» сыграет с «Родиной»

Теги премьер-лига Россия результаты Первая лига Енисей Факел Пари НН Родина Москва Футбол

«Факел» сыграет в гостях с «Енисеем» в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Также в среду «Пари НН» встретится на выезде с «Родиной».

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Первые матчи

Енисей – Факел
Дата проведения
7 июня, 15.00, «Футбол-арена Енисей»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Родина – Пари НН
Дата проведения
7 июня, 18.00, «Akademiya Spartak»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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15 комментариев

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Дерзкий пеликан
Вперёд наш Факел! Мы с тобой!
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Hitgoe Himgob
Ответ R/Kir
Рубин и Балтика сразу вышли...это понятно. Почему Родина а не Алания...? в таблице владикавказцы на 3-м же месте.
Не следите за новостями? Алания не прошла лицензирование
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RLVedter
Хорошей игры командам, без травм!
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Андрей Колбанцев
,,Факел" обязан оставаться в РПЛ: есть команда, есть свой стиль игры ,есть поддержка болельщиков. Во второй паре фаворит, конечно, ,,Пари НН" ,но очень хочется персонально пожелать удачи главному тренеру ,,Родины " Дмитрию Владимировичу Парфёнову.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Дерзкий пеликан
Давайте мужики! Вы сможете! С командой навсегда!
Орёл за Факел!
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Дерзкий пеликан
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Орёл за Факел!
Спасибо братишка. Останемся в вышке обязательно.
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Дерзкий пеликан
Давайте мужики! Вы сможете! С командой навсегда!
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R/Kir
Рубин и Балтика сразу вышли...это понятно. Почему Родина а не Алания...? в таблице владикавказцы на 3-м же месте.
0
0
0
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elninjo_3
Желаю остаться/выйти в РПЛ Факелу и Енисею!
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tankist231
Мне и факел симпотичен, но Енисей ближе, сибиряки, дочь сейчас в Красноярске живёт, буду за Енисей, хоть разок на матч рпл съезжу если выйдут)
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Spaten
Лучше бы наоборот перекрестились пары
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R/Kir
Ответ Hitgoe Himgob
Не следите за новостями? Алания не прошла лицензирование
спс
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