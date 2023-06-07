Чемпионат России. Стыковые матчи. «Факел» в гостях у «Енисея», «Пари НН» сыграет с «Родиной»
«Факел» сыграет в гостях с «Енисеем» в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.
Также в среду «Пари НН» встретится на выезде с «Родиной».
Чемпионат России
Стыковые матчи
Первые матчи
- Дата проведения
- 7 июня, 15.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 7 июня, 18.00, «Akademiya Spartak»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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