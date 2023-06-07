Чемпионат России. Стыковые матчи. «Факел» в гостях у «Енисея», «Пари НН» сыграет с «Родиной»

«Факел» сыграет в гостях с «Енисеем» в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Также в среду « » встретится на выезде с « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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