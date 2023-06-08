«Лудогорец» выиграл лигу Болгарии в 12-й раз подряд – это самая длинная действующая серия. Мировой рекорд у команды из Вануату – 15 титулов
«Лудогорец» сохранил звание чемпиона и находится в 3 титулах от мирового рекорда.
Команда из Разграда победила в лиге Болгарии в 12-й раз подряд. Это самая продолжительная серия в мире на данный момент.
Рекорд принадлежит клубу «Тафеа» из Вануату – 15 титулов подряд с 1994 по 2009 год.
Всего у «Лудогорца», который сейчас тренирует Ивайло Петев, 12 чемпионств. Это третий результат в стране после ЦСКА (31) и «Левски» (26).
Изображение: ludogorets.com
У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?
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