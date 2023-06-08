«Лудогорец» выиграл лигу Болгарии в 12-й раз подряд – это самая длинная действующая серия. Мировой рекорд у команды из Вануату – 15 титулов

Теги высшая лига Болгария ЦСКА София Левски рейтинги Ивайло Петев Лудогорец Футбол

«Лудогорец» сохранил звание чемпиона и находится в 3 титулах от мирового рекорда.

Команда из Разграда победила в лиге Болгарии в 12-й раз подряд. Это самая продолжительная серия в мире на данный момент.

Рекорд принадлежит клубу «Тафеа» из Вануату – 15 титулов подряд с 1994 по 2009 год.

Всего у «Лудогорца», который сейчас тренирует Ивайло Петев, 12 чемпионств. Это третий результат в стране после ЦСКА (31) и «Левски» (26).

Изображение: ludogorets.com

У «Зенита» подряд 5 чемпионств − а в Европе есть серии дольше?

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

7 комментариев

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blaugrano
Бавария: подержите наш Spaten.
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лицемерный гнус
Ничего страшного, такими темпами рекорд будет бит Баварией)
+4
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che kaif
Чемпионат Баварии-Чемпионат Болгарии
+2
0
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Старина Шимус
Ответ blaugrano
Бавария: подержите наш Spaten.
скорее Paulaner)
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Красная стрела
Эх, со следующего года, Спартаку нужно начать преследование ☝️
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Alex Metallov
Лудогорец был чемпионом всего 12 раз. Зато 12 раз подряд!
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U
Там просто конкуренты в Дортмунде стажировались.
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