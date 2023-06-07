Стоунз о финале ЛЧ-2021: «Поражение сильно ударило по «Ман Сити». Нельзя допустить повторения»

Джон Стоунз рассказал, чему «Ман Сити» научило поражение от «Челси» в финале ЛЧ-2021.

«В первую очередь нельзя допустить, чтобы это повторилось. Это самое важное.

Тогда мы попали в ситуацию, в которой никогда прежде не бывали. Учитывая весь опыт, что у нас есть и был до этого, иногда даже сложно подобрать слова. Было сложно понять, что делать в той конкретной ситуации.

Сейчас, вспоминая тот сложный период, могу сказать, что поражение в том матче было очень тяжелым. Оно сильно ударило по нам. Это одно из самых сильных чувств, которое остается с тобой навсегда, и ты не хочешь испытывать это еще раз.

Теперь, кажется, мы гораздо спокойнее и увереннее. Нужно верить в себя и в то, чего мы уже достигли, в наш стиль. В игру вступают очень много факторов», – сказал защитник « ».

Соперником «Ман Сити» по финалу станет « ». Матч состоится 10 июня.

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