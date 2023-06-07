Стоунз о финале ЛЧ-2021: «Поражение сильно ударило по «Ман Сити». Нельзя допустить повторения»

Теги Интер Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз рассказал, чему «Ман Сити» научило поражение от «Челси» в финале ЛЧ-2021.

«В первую очередь нельзя допустить, чтобы это повторилось. Это самое важное.

Тогда мы попали в ситуацию, в которой никогда прежде не бывали. Учитывая весь опыт, что у нас есть и был до этого, иногда даже сложно подобрать слова. Было сложно понять, что делать в той конкретной ситуации.

Сейчас, вспоминая тот сложный период, могу сказать, что поражение в том матче было очень тяжелым. Оно сильно ударило по нам. Это одно из самых сильных чувств, которое остается с тобой навсегда, и ты не хочешь испытывать это еще раз.

Теперь, кажется, мы гораздо спокойнее и увереннее. Нужно верить в себя и в то, чего мы уже достигли, в наш стиль. В игру вступают очень много факторов», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Соперником «Ман Сити» по финалу Лиги чемпионов станет «Интер». Матч состоится 10 июня.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

8 комментариев

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Aibek Mak
Пеп нашел для Стоунза идеальное место на поле. В этой роли он пока топ без вопросов! Думаю в финале выйдет в старте. В любом случае удачи Сити и лично Пепу
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Спартак Уокер
Думаю Интер навяжет борьбу и простым матч для Сити не будет
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Максим Яблонский
Ответ Нголо Щербатски
Это вы уже не решаете, повезет вам если Лаутаро Хакан Лукаку выйдут только с 80% силой. Если сыграют на 100% то будет разгром от Интера. Как можно делать Интер таким андердогом? Они сильнее чем дноЛейпциг, слабый Реал и кризисная Бавария..
тем более что МС добивался побед только дома, а тут нейтральное поле, один матч
+1
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Нголо Щербатски
Ответ Aibek Mak
Пеп нашел для Стоунза идеальное место на поле. В этой роли он пока топ без вопросов! Думаю в финале выйдет в старте. В любом случае удачи Сити и лично Пепу
Весь мир за Интер, а Сити желаем отправки в чемпионшип за махинации. Все титулы должны быть аннулированы а игроки бесплатно покинуть клуб
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