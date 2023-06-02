Александр Мостовой: «Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, даже в гости. Всем нужны только деньги, а честь, традиции интересны только болельщикам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой пожаловался, что «Спартак» никуда его не зовет.

«Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб.

В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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13 комментариев

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Александр Быкович
Ты блин ветеран Сельты,который после матча с конями записал кружочек где сказал что :"Спартак не может,судья поможет".Ты чего ждал вообще? Тебя и видеть близко не хотят ни в Спартаке ни где бы то ни было ещё!
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Dizzod
из своей "20 летней" карьеры в Спартаке он провел 4 года. в Сельте он был в два раз дольше.
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Mega• Battman
а кто будет приглашать челика который все время критикует и объзывает.
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kasdgq76wztv
Наверно это связано с постоянной критикой клуба,в частности тренеров
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Иван Правспарт
Сань, ну у тебя часто такие высказывания,........, что становится стыдно
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Сергей Жарковский
Это только начало, скоро на игры Спартака пускать не будут, как не прошедшего фейсконтроль.
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Кеша
Ответ Alexander Nickitin
двукратный чемпион СССР за 4 года в конкуренции с одной из лучших команд Европы того времени где играли обладатели золотых мячей Динамо Киев, полуфинал КЧ прошли Реал и Наполи с Марадоной и Мостовой был одним из лучших в той команде. скажи что толку что к примеру федун или какой нибудь камбаров провели в спартаке намного больше лет?
Здесь одни школьники. Они даже не знают когда Мостовой играл в Спартаке. Главное хайп, лайки и движение в тренде .
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