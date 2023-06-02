Александр Мостовой: «Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, даже в гости. Всем нужны только деньги, а честь, традиции интересны только болельщикам»

Александр Мостовой пожаловался, что «Спартак» никуда его не зовет.

«Меня в « » ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб.

В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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