Александр Мостовой: «Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, даже в гости. Всем нужны только деньги, а честь, традиции интересны только болельщикам»
Александр Мостовой пожаловался, что «Спартак» никуда его не зовет.
«Меня в «Спартак» ни разу не приглашали, ни на одно мероприятие, даже в гости. Хотя я играл за этот клуб.
В данный момент всем нужны только деньги. А какая-то там честь, традиции – они интересны только болельщикам, но никак не функционерам больших клубов», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
13 комментариев