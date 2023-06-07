«Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака» и подписал еще троих игроков

«Оренбург» подписал уже троих новичков в летнее трансферное окно.

Сегодня клуб сообщил, что состав команды пополнили 21-летний аргентинский центральный полузащитник Томас Муро, выступавший за «Химнасию», и 25-летний левый защитник Максим Сидоров, ранее игравший за «Кубань».

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Вчера «Оренбург» подтвердил трансфер 19-летнего левого вингера Эмирджана Гюрлюка, ранее выступавшего за «Алтынорду» из Второй лиги Турции.

Ранее стало известно, что из «Оренбурга» в «Урал» перешел полузащитник Тимур Аюпов, а крайний защитник Александр Эктов стал игроком «Краснодара».

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