«Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака» и подписал еще троих игроков

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Оренбург Максим Сидоров 1998 Степан Оганесян Футбол

«Оренбург» подписал уже троих новичков в летнее трансферное окно.

Сегодня клуб сообщил, что состав команды пополнили 21-летний аргентинский центральный полузащитник Томас Муро, выступавший за «Химнасию», и 25-летний левый защитник Максим Сидоров, ранее игравший за «Кубань».

Кроме того, «Оренбург» воспользовался правом выкупа 21-летнего полузащитника Степана Оганесяна у «Спартака».

Вчера «Оренбург» подтвердил трансфер 19-летнего левого вингера Эмирджана Гюрлюка, ранее выступавшего за «Алтынорду» из Второй лиги Турции.

Ранее стало известно, что из «Оренбурга» в «Урал» перешел полузащитник Тимур Аюпов, а крайний защитник Александр Эктов стал игроком «Краснодара».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Болельщик Биатлона
Очень грамотная трансферная политика у Оренбурга, будет интересно посмотреть, смогут ли прогрессировать дальше в следующем сезоне
+18
-2
+16
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Дмитрий Сотников
Ответ Болельщик Биатлона
Очень грамотная трансферная политика у Оренбурга, будет интересно посмотреть, смогут ли прогрессировать дальше в следующем сезоне
Если Личка останется, то все будет хорошо
+14
0
+14
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Bergkamp007
Ответ Дмитрий Сотников
Если Личка останется, то все будет хорошо
Личка останется!
+5
0
+5
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Тиджани Бабангида
Сидоров в «Кубани» был лучшим. И время и место для прогресса - подходящее
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-1
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Спартак Уокер
Правильное решение
+3
0
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Roman
Оренбург привозит новые лица в чемпионат - и это круто. Зато наши другие клубы любят одну и ту же массу гонять по кругу (всяких Мирзовых, Глушаковых, Кухарчуков и т.д)
+6
-3
+3
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Олег Комисаров
Еще бы пост какой нибудь подробный об игроках, с нарезками голов , но увы мы этого не дождемся 🥱
+5
-4
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блокад блокадыч
Ответ martini90
Еще аргентинцы планируются?
ещё один должен быть, плюс Гайч может быть
+2
-1
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martini90
Еще аргентинцы планируются?
+1
-1
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Богдан Агафонов
Сидоров - отличный универсальный игрок с боевым характером. Закрывает оба фланга на любую позицию: правый защитник, левый защитник, правый латераль, левый латераль, справа в атаке, слева в атаке.

Удивительно, что Рубин проморгал его. Сидоров - прямая замена Самошникову, но почему-то сделка не состоялась. Сидоров был сам убеждён, что перейдет в Рубин
+1
-1
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Spaten
Аюпов на повышение пошёл или доигрывать? Ваша версия
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Брэд Либил
Ответ Roman
Оренбург привозит новые лица в чемпионат - и это круто. Зато наши другие клубы любят одну и ту же массу гонять по кругу (всяких Мирзовых, Глушаковых, Кухарчуков и т.д)
Кухарчук: 4 года играл в Химках и перешёл в педу
Эксперты спортса: круговорот шлака по кругу!
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Брэд Либил
Ответ Богдан Агафонов
Сидоров - отличный универсальный игрок с боевым характером. Закрывает оба фланга на любую позицию: правый защитник, левый защитник, правый латераль, левый латераль, справа в атаке, слева в атаке. Удивительно, что Рубин проморгал его. Сидоров - прямая замена Самошникову, но почему-то сделка не состоялась. Сидоров был сам убеждён, что перейдет в Рубин
звучит скорее прямая замена Эктову 🤷🏻‍♂️
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