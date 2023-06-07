Уокер пропустил тренировку перед финалом ЛЧ из-за проблем со спиной: «Я в порядке. Просто старею!»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА травмы Пеп Гвардиола Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер пропустил тренировку «Манчестер Сити» из-за проблем со спиной.

Состояние защитника оценил Пеп Гвардиола.

«Его беспокоила спина. Вчера [в понедельник] он чувствовал себя не очень. Сегодня – немного лучше. Мы не хотели рисковать, посмотрим, что будет в ближайшие дни», – сказал главный тренер «горожан» в преддверии финала Лиги чемпионов с «Интером», который пройдет в субботу.

«Я в порядке. Просто старею! Нет, я полностью здоров. Просто понадобился дополнительный день для восстановления», – сказал Уокер.

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4 комментария

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& Co1366
Чисто английский юмор от "старины" Уокера!
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Papa Paolo
«Нет, я молодооой, просто седоооой !»
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Chernoy
Теперь можно понять, почему многие мечтают играть у Гвардиолы! Судя по заголовку от спортса получается финал только в субботу, а последняя тренировка «пропустил тренировку перед финалом» была во вторник.
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XavIniesta2008-2015
Наверняка в старте выйдет тройка Аканджи-Диаш-Аке. Против Интера скорость Уокера не так актуальна, как против Реала. Зато, его игра на втором этаже может стать слабым местом против Лукаку,Джеко и Лаутаро. Аке лучше играет головой и, при этом,тоже довольно быстрый
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