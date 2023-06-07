Уокер пропустил тренировку перед финалом ЛЧ из-за проблем со спиной: «Я в порядке. Просто старею!»

Кайл Уокер пропустил тренировку «Манчестер Сити» из-за проблем со спиной.

Состояние защитника оценил .

«Его беспокоила спина. Вчера [в понедельник] он чувствовал себя не очень. Сегодня – немного лучше. Мы не хотели рисковать, посмотрим, что будет в ближайшие дни», – сказал главный тренер «горожан» в преддверии финала чемпионов с « », который пройдет в субботу.

«Я в порядке. Просто старею! Нет, я полностью здоров. Просто понадобился дополнительный день для восстановления», – сказал .

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