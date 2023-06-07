Уокер пропустил тренировку перед финалом ЛЧ из-за проблем со спиной: «Я в порядке. Просто старею!»
Кайл Уокер пропустил тренировку «Манчестер Сити» из-за проблем со спиной.
Состояние защитника оценил Пеп Гвардиола.
«Его беспокоила спина. Вчера [в понедельник] он чувствовал себя не очень. Сегодня – немного лучше. Мы не хотели рисковать, посмотрим, что будет в ближайшие дни», – сказал главный тренер «горожан» в преддверии финала Лиги чемпионов с «Интером», который пройдет в субботу.
«Я в порядке. Просто старею! Нет, я полностью здоров. Просто понадобился дополнительный день для восстановления», – сказал Уокер.
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