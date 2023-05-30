Карвахаль поддержал проведение Суперлиги: «Люди хотят матчей самого высокого уровня – как в теннисе, баскетболе или Супербоуле»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Даниэль Карвахаль Суперлига Европы Футбол

Даниэль Карвахаль поддержал идею проведения Суперлиги Европы.

«Люди хотят матчей самого высокого уровня, как это происходит в теннисе, баскетболе или Супербоуле. Многое нужно улучшить, но трудно угодить всем.

Наш президент [Флорентино Перес] благодаря опыту, который у него есть в бизнесе, проводит расчеты, и вместе со своей командой они видят, что наступают трудные времена», – сказал защитник «Реала» в интервью OK Mobility.

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10 комментариев

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trav
Скажите этому гению, что Супербоул - это один матч в году.
В футболе есть финал ЛЧ не хуже,а финал ЧМ - вообще лучшее спортивное событие в мире.
И матчей топов в ЛЧ много на протяжении всего года. Даже в ЛЕ бывают очень интересные противостояния.
+15
-3
+12
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Максим Черкашин
Довили ЛаЛигу до цугундера. А теперь хотим играть на выхолных с МЮ, Арсеналом, Ливерпулем. Может ЛаЛигой займётесь?😎
+9
-2
+7
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KeriLLo
Ну и играйте тогда воспитанниками)
А то играть хотим только топ матчи, но грабить будем маленькие клубы которым путь в СЛ закрыт.
Сейчас хоть какая-то рабочая система есть.
+7
-2
+5
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Манковский
Ответ Екн Лор
В Суперлиге сразу станет ясен истинный уровень покорителя Клермонов
Уровень Мбаппе уже всем известен и без Суперлиги.
+9
-4
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Екн Лор
В Суперлиге сразу станет ясен истинный уровень покорителя Клермонов
+6
-5
+1
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Красный чай
Странный пример в теннисе нет такого что 10 топ игроков вышли из турниров и играют только сами с собой ну и нфл и нба как ты не только из плей офф состоит.
+1
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Екн Лор
Ответ Манковский
Уровень Мбаппе уже всем известен и без Суперлиги.
Это да, чемпионы мира трёшку из ворот вынимали
+3
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Кирилл Павлюченко
Теперь Карвахаля внесут - по личному распоряжению Чеферина - в базу футбольного Миротворца.
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GuruFutbola
Игрушка Бальде и Грилиша какое отношение к топ матчам имеет?)
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