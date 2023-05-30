Карвахаль поддержал проведение Суперлиги: «Люди хотят матчей самого высокого уровня – как в теннисе, баскетболе или Супербоуле»

Даниэль Карвахаль поддержал идею проведения Суперлиги Европы.

«Люди хотят матчей самого высокого уровня, как это происходит в теннисе, баскетболе или Супербоуле. Многое нужно улучшить, но трудно угодить всем.

Наш президент [ ] благодаря опыту, который у него есть в бизнесе, проводит расчеты, и вместе со своей командой они видят, что наступают трудные времена», – сказал защитник « » в интервью OK Mobility.

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