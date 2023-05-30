Карвахаль поддержал проведение Суперлиги: «Люди хотят матчей самого высокого уровня – как в теннисе, баскетболе или Супербоуле»
Даниэль Карвахаль поддержал идею проведения Суперлиги Европы.
«Люди хотят матчей самого высокого уровня, как это происходит в теннисе, баскетболе или Супербоуле. Многое нужно улучшить, но трудно угодить всем.
Наш президент [Флорентино Перес] благодаря опыту, который у него есть в бизнесе, проводит расчеты, и вместе со своей командой они видят, что наступают трудные времена», – сказал защитник «Реала» в интервью OK Mobility.
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В футболе есть финал ЛЧ не хуже,а финал ЧМ - вообще лучшее спортивное событие в мире.
И матчей топов в ЛЧ много на протяжении всего года. Даже в ЛЕ бывают очень интересные противостояния.
А то играть хотим только топ матчи, но грабить будем маленькие клубы которым путь в СЛ закрыт.
Сейчас хоть какая-то рабочая система есть.