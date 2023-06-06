Калешин о сборной: «Неинтересная работа. Каждодневным драйвом питаешься как наркотиком, а если сидишь в кабинете и видишь своих игроков по телевизору – это другое»

Теги Евгений Калешин Гус Хиддинк Сборная России по футболу Первая лига Балтика Валерий Карпин Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Евгений Калешин не считает привлекательной работу тренера сборной.

– Вы себя в сборной когда-нибудь представляете?

– Мне кажется, это неинтересная работа. Именно с точки зрения творчества. Это больше умение договариваться, быстро внедрять рациональные вещи для достижения результата. Мне так кажется. Особенно в современном мире, когда буквально пара дней есть на подготовку.

Смотрю за нашей сборной – ну что там можно сделать за три дня? Просто не представляю, как Карпин там что-то еще сделал.

– Но разве то, что сделал Гус Хиддинк со сборной России, – это неинтересно?

– Знаю всю подготовку, как она проходила. Некоторые вещи мы оттуда взяли.

Интересно это все, но есть ли драйв? Для меня драйв – это тренировка. Когда ты видишь, как игроки в прямом смысле пашут, но при этом есть еще качество, эстетика.

Это каждодневный драйв. Ты им питаешься как наркотиком. А если сидишь в кабинете и видишь своих игроков по телевизору – это другое.

Вот я, например, уехал из «Балтики», но до сих пор с некоторыми ребятами в близких отношениях. Хотя, когда мы были в команде, таких отношений не было. Субординация и все такое. Уверен, что некоторые из них будут тренерами, и, если будет нужна моя помощь, я им помогу.

Но в сборной такого, как мне кажется, нет. Когда ты каждый день можешь обнимать по-отечески игроков, жать руки, спрашивать о делах, – сказал главный тренер «Акрона».

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5 комментариев

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igls54
Ловите наркомана!
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Никто и не зовёт 🙄
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Sergey Kuznetsov
слава богу Слуцкий в этом плане зашился и прошел рехаб) а то на скамейке его прям ломало)
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OldRedWhite
По лицу видно , что человек видывал виды !
Можно верить про наркотики …
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Oleg Olegov
Калешин, Шаронов, Гогниев, интересное поколение тренеров, говорят и пробуют в футболе странные и порой нестандартные вещи, и, надеюсь, у них получится из этого что-то позитивное. Если ещё Чепчугов станет тренером, то будет вообще интересно.
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