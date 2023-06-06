Евгений Калешин: «Предпочитаю путь антисистемы – знаю организацию турниров, судейство, агентские вещи. Кому-то не дано стать чемпионом мира или страны – ничего страшного»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Евгений Калешин рассказал, почему не получал предложений от клубов Мир РПЛ.

В текущем сезоне «Акрон» под руководством Калешина дошел до финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где уступил «Краснодару» в серии пенальти.

– Не могу понять, почему вы со своей репутацией и уровнем мышления не получали предложений из РПЛ. Или они были, но вы отказывались?

– Из РПЛ предложений не было. Может быть, я еще не дорос до этого уровня. Может, боятся люди. Я же достаточно категоричный человек и не готов везде работать. Всегда честен и договариваюсь на берегу. Не смогу принять, что просто со свистком тренирую и конспекты печатаю. Когда моя роль непонятна и размыта, это меня не привлекает. Мне интересно развиваться, обучать, передавать знания, как сейчас в «Акроне». Это молодой клуб, они пять лет в футболе, а я – 38. Естественно, могу свой багаж здесь разгрузить.

Второй момент – система. У меня были напряженные отношения с арбитрами, много дисквалификаций. Это связано с тем, что я долго в футболе и знаю всю подноготную игры. Когда ты столько знаешь, есть два пути. Первый путь – открытый конфликт. Для этого нужно иметь определенную смелость. Но тогда в такой стране, как Россия, ты должен учитывать ее ментальность и понимать, что система тебя может сожрать.

Я предпочитаю другой путь. Путь антисистемы. Я знаю организацию турниров, планирование календарей, судейство, агентские вещи. Сталкивался с этим как игрок и как тренер. Антисистема – это система внутри системы, которая имеет противоположные намерения. Например, система «заводит игроков», а антисистема – приглашает игроков. Система работает с игроками через агентов, а антисистема не работает с агентами, общается с игроками напрямую. Я не критикую систему, но знаю, что все это есть. Антисистема работает в противоположном направлении и потихоньку разваливает систему изнутри. Маленькая антисистема пускает метастазы по чуть-чуть. Если антисистем будет несколько, рано или поздно они заразят своим мышлением всю систему.

Этот подход мне кажется более правильным. Так можно самому уцелеть, получить удовольствие от работы и добиться каких-то результатов через футболистов. Если мне не будет дано работать на высоком уровне – ничего страшного. Приведу пример. В прошлом году мы работали во втором дивизионе, в «Твери». И получали колоссальный драйв! Там была куча очень качественных пацанов. Когда выходишь на тренировку и они умеют все, что ты им предлагаешь, то получаешь невероятное удовольствие и хочешь прийти на следующую тренировку.

Если бы меня интересовали только результаты, я бы никогда не работал тренером. Мне нравится работать с игроками, общаться с ними, учиться у них. Кому-то не дано стать чемпионом мира или страны. Но ничего страшного! – сказал Калешин.

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12 комментариев

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Three Days Grace
рано или поздно поступит предложение от клуба с "системой". Что он будет делать? а так в любом случае удачи Евгению, очень интересный тренер
+8
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Ковид 07.10.52
Ответ Евгений Кузнецов
Бердыев недавно отдельно отметил и похвалил Калешина - а это о многом говорит!
Нашли авторитета автобусного...
+2
0
+2
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Ingvar Andreasson
Имхо, было-бы интересно посмотреть на Калешина в "Краснодаре". Во-первых, Калешин придерживается той же футбольной философии, что и быки; во-вторых, он сам родом из Краснодара и, я думаю, тренировать команду родного города Евгению будет приятнее втройне. В-третьих, Калешин-старший и сам успел поиграть за "Краснодар" в своё время, то бишь лично знаком с Галицким, знает его, как человека, а потому они наверняка сработаются. Но, судя по всему, сербский физрук СНГ полностью устраивает.
+1
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Евгений Кузнецов
Бердыев недавно отдельно отметил и похвалил Калешина - а это о многом говорит!
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Hong Kil
Как там Черчесов об этом сказал, если можешь тренировать мышей, это еще не значит, что получится со львами.
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.ru
что то мне подсказывает что в нашем футболе появился действительно перспективный молодой тренер...
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гилберт
Прочитал антисемит.
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Dizzod
Ответ Ковид 07.10.52
Нашли авторитета автобусного...
Автобус автобусом, но что бы стать чемпионом надо больше всех победить. А для победы надо больше забить.
+1
-1
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Рустам Темирчиев
Ответ Ingvar Andreasson
Имхо, было-бы интересно посмотреть на Калешина в "Краснодаре". Во-первых, Калешин придерживается той же футбольной философии, что и быки; во-вторых, он сам родом из Краснодара и, я думаю, тренировать команду родного города Евгению будет приятнее втройне. В-третьих, Калешин-старший и сам успел поиграть за "Краснодар" в своё время, то бишь лично знаком с Галицким, знает его, как человека, а потому они наверняка сработаются. Но, судя по всему, сербский физрук СНГ полностью устраивает.
Сербский физрук показал очень неплохие результаты, вышел в финал кубка, и показывал неплохой футбол, а это всего за пол года работы
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