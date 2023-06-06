Защитник «Сочи» Дркушич считает, что гегемония «Зенита» вредит РПЛ: «Чемпионат должен становиться лучше, более конкурентным»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич считает, что гегемония «Зенита» вредна для Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом в 5-й раз подряд.

– «Зенит» стал чемпионом России. Почему они так сильны?

– У них слишком много сильных иностранцев, плюс хорошие россияне. Если ты имеешь в составе 20-25 футболиста высокого уровня, то так или иначе будешь наверху. Некоторые игры выигрывают за счет индивидуального мастерства – это очевидный момент.

– «Зенит» чемпион 5 лет подряд. Как ты считаешь, гегемония – это плохо для лиги?

– Думаю, плохо. Да, «Зенит» силен. Но другие клубы должны делать шаги, чтобы стать на один уровень. Чемпионат России должен становиться лучше, более конкурентным, – сказал Дркушич.

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