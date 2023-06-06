Защитник «Сочи» Дркушич считает, что гегемония «Зенита» вредит РПЛ: «Чемпионат должен становиться лучше, более конкурентным»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сочи Ванья Дркушич Футбол

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич считает, что гегемония «Зенита» вредна для Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом в 5-й раз подряд.

– «Зенит» стал чемпионом России. Почему они так сильны?

– У них слишком много сильных иностранцев, плюс хорошие россияне. Если ты имеешь в составе 20-25 футболиста высокого уровня, то так или иначе будешь наверху. Некоторые игры выигрывают за счет индивидуального мастерства – это очевидный момент.

– «Зенит» чемпион 5 лет подряд. Как ты считаешь, гегемония – это плохо для лиги?

– Думаю, плохо. Да, «Зенит» силен. Но другие клубы должны делать шаги, чтобы стать на один уровень. Чемпионат России должен становиться лучше, более конкурентным, – сказал Дркушич.

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11 комментариев

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BaltikaSPb
Ясно-понятно
Отнять деньги у Зенита и отдать Дркушичу
+12
-1
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Zenith forever
Все верно, но ведь проще ныть про возможности Газпрома и про несчастные нищие Лукойл, РЖД, ВТБ, и т.д.
+12
-5
+7
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martini90
"Бавария" в 11-й раз подряд. Есть еще куда расти.
+7
-2
+5
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Виктор
В чём проблема? Становитесь лучше, подтягивайтесь до уровня Зенита.
+4
-1
+3
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pavasaris
Ответ BaltikaSPb
Ясно-понятно Отнять деньги у Зенита и отдать Дркушичу
Ну, он же ровно наоборот сказал: "другие клубы должны делать шаги, чтобы стать на один уровень".
+2
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Илья Ворошилов
Или чаепития устраивать как некоторые. Тогда шансы уровнять можно
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Hong Kil
Ну а как люди в других странах живут с гегемонией? Германия, там, Франция и еще половина стран Эуропы. Защитить титул много сложнее, как говорили.
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Владимир Дзяворук
Иди в фнл и будет тебе счастье
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OldRedWhite
Ваню забыли спросить !
Пусть на фронт едет в Косово - привыкли за чужой счёт !
НАТОвские ландскнехты !
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Павел Колесников
Ответ Виктор
В чём проблема? Становитесь лучше, подтягивайтесь до уровня Зенита.
Проблема в отсутствии денег и качественной селекции
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Виталик Украинский
Ответ Павел Колесников
Проблема в отсутствии денег и качественной селекции
Не воруйте и денег хватит на всех.
0
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