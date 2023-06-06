Вратарь «Челси» Менди интересен «Монако». Нюбель вернется в «Баварию» по окончании аренды

Теги Бавария Монако Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Нюбель Жан Бюте Тома Дидийон Эдуар Менди Футбол

«Монако» хочет подписать вратаря «Челси» Эдуара Менди.

Как сообщает GFFN со ссылкой на Nice-Matin, «Монако» ищет замену Александру Нюбелю, который, как ожидается, вернется в «Баварию» по окончании аренды. Потенциальным кандидатом на замену Нюбелю является Эдуар Менди. Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить вратаря летом в связи с обновлением состава.

Также сообщается об интересе «Монако» к вратарю «Антверпена» Жану Бюте, поскольку будущее Тома Дидийона, выступающего на правах аренды за «Брюгге», также остается неясным.

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10 комментариев

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Андрей Хенто
Менди конечно удивительный вратарь, так ярко вспыхнул, став героем побед Челси в Лиге Чемпионов и сборной Сенегала на кубке Африки и так быстро потухла его звезда.
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<~Inter~>
Так Нюбель же не хочет возвращаться и сидеть на скамейке
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+2
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che kaif
Ответ Амин Чич
Напомни, там ДонныйРума еще играет в воротах или стоит !?
Не знаю о ком ты но если о Доннаруме то он Чемпион Европы
+3
-1
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DolJun
Ответ Андрей Хенто
Менди конечно удивительный вратарь, так ярко вспыхнул, став героем побед Челси в Лиге Чемпионов и сборной Сенегала на кубке Африки и так быстро потухла его звезда.
словил он свою звезду, и в хорошем и в плохом смысле. после победы в лч вообще потерял уровень, даже кепа увереннее него сейчас выглядит. даже на выходах слабее кепы стал менди.
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Амин Чич
Ответ che kaif
Нюбель это конечно решето а не вратарь
Напомни, там ДонныйРума еще играет в воротах или стоит !?
+1
-1
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Hella black
Ответ che kaif
Не знаю о ком ты но если о Доннаруме то он Чемпион Европы
Чиче этого не понять,Чича 🍌 любит
0
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Yu123
Ответ <~Inter~>
Так Нюбель же не хочет возвращаться и сидеть на скамейке
просто он Монако не нужен
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dimamak10
Ответ <~Inter~>
Так Нюбель же не хочет возвращаться и сидеть на скамейке
А ему и не придется сидеть на скамейке , на замене будет Зоммер, а в воротах Нойер
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