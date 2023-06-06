Вратарь «Челси» Менди интересен «Монако». Нюбель вернется в «Баварию» по окончании аренды

«Монако» хочет подписать вратаря «Челси» Эдуара Менди.

Как сообщает GFFN со ссылкой на Nice-Matin, « » ищет замену Александру Нюбелю, который, как ожидается, вернется в «Баварию» по окончании аренды. Потенциальным кандидатом на замену Нюбелю является . Ранее сообщалось, что « » готов отпустить вратаря летом в связи с обновлением состава.

Также сообщается об интересе «Монако» к вратарю «Антверпена» , поскольку будущее , выступающего на правах аренды за «Брюгге», также остается неясным.

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