Франк де Бур возглавил арабскую «Аль-Джазиру»

«Аль-Джазира» объявила о назначении Франка де главным тренером.

53-летний нидерландец подписал с арабским клубом двухлетний контракт, который начнет действовать с 1 июля.

В прошедшем чемпионате ОАЭ « » заняла 5-е место.

Последним местом работы де Бура была сборная Нидерландов, которую он покинул по окончании Евро-2020 после вылета из 1/8 финала в матче с Чехией (0:2).

Ранее де Бур также возглавлял «Атланта Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Интер» и «Аякс».

Фото: twitter.com/AlJaziraFC

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы