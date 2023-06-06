Франк де Бур возглавил арабскую «Аль-Джазиру»
«Аль-Джазира» объявила о назначении Франка де Бура главным тренером.
53-летний нидерландец подписал с арабским клубом двухлетний контракт, который начнет действовать с 1 июля.
В прошедшем чемпионате ОАЭ «Аль-Джазира» заняла 5-е место.
Последним местом работы де Бура была сборная Нидерландов, которую он покинул по окончании Евро-2020 после вылета из 1/8 финала в матче с Чехией (0:2).
Ранее де Бур также возглавлял «Атланта Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Интер» и «Аякс».
Фото: twitter.com/AlJaziraFC
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
7 комментариев