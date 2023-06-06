Франк де Бур возглавил арабскую «Аль-Джазиру»

Теги отставки Аль-Джазира высшая лига ОАЭ Франк де Бур Футбол

«Аль-Джазира» объявила о назначении Франка де Бура главным тренером.

53-летний нидерландец подписал с арабским клубом двухлетний контракт, который начнет действовать с 1 июля.

В прошедшем чемпионате ОАЭ «Аль-Джазира» заняла 5-е место.

Последним местом работы де Бура была сборная Нидерландов, которую он покинул по окончании Евро-2020 после вылета из 1/8 финала в матче с Чехией (0:2).

Ранее де Бур также возглавлял «Атланта Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Интер» и «Аякс».

Фото: twitter.com/AlJaziraFC

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7 комментариев

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ConorNite
Никогда не забуду его период в Интере. Те 86 дней в сезоне 2016/2017 были просто чудовищными. Мы тогда даже от Хапоэля терпели поражение. Позор Был. Единственное, что запомнилось - победа над Ювентусом на Джузеппе Меацца (2:1). Очень слабый специалист. Только в Аяксе чего-то добился
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За Валенсию с 1999
Физрук докатился до ОАЭ
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Тюменец
Как это ему удается?
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diger499
худший тренер в истории АПЛ и Серии А. вообще не понимаю, за какие заслуги его арабы к себе зовут. Ладно как тренер он плохой, так ещё и человек очень мерзкий. Лучше бы Сульшера или Ди Матео позвали, их хотя бы люди любят
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Крыс Пол
Вот это фото криповые, как будто пациент псих лечебницы или нарик под спайсом на фото
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