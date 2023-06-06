Аршавин о реформе РПЛ: «Делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после 1-го этапа»

Андрей Аршавин высказался о возможной реформе Мир РПЛ.

– Я согласен, если делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после первого этапа.

В этом сезоне в Молодежном первенстве «Краснодар» отставал на двенадцать очков от «Зенита». Дальше разбили на группы: первая пятерка и вторая, очки считали только в одной. «Краснодар» еле залез в эту пятерку. После пересчета «Зенит» опережал «Краснодар» уже на два очка

Они [«Краснодар»] грамотно сделали, всех спустили в 2004-й год. Подготовились, все игры выиграли, и за пять туров до конца интриги уже не было.

— Это сложное деление. Если делить очки просто на два?

– Нельзя. В Казахстане был пример: по-моему, 44 очка у «Кайрата» и 43 – у «Астаны».

Делили поровну: 21 с половиной, в большую сторону обнуляли. В итоге «Астана» опередила «Кайрат» на половину очка.

Не надо этой бодяги. Все очки должны быть набраны. Нужно говорить об уровне команд и о том, как люди управляют клубами, – сказал заместитель гендиректора « » в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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