Аршавин о реформе РПЛ: «Делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после 1-го этапа»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия высшая лига Казахстан первенство молодежных команд Россия Зенит мол Краснодар мол регламент Футбол

Андрей Аршавин высказался о возможной реформе Мир РПЛ.

– Я согласен, если делать два круга и играть как полуторный чемпионат. Но я против деления очков после первого этапа.

В этом сезоне в Молодежном первенстве «Краснодар» отставал на двенадцать очков от «Зенита». Дальше разбили на группы: первая пятерка и вторая, очки считали только в одной. «Краснодар» еле залез в эту пятерку. После пересчета «Зенит» опережал «Краснодар» уже на два очка

Они [«Краснодар»] грамотно сделали, всех спустили в 2004-й год. Подготовились, все игры выиграли, и за пять туров до конца интриги уже не было.

 — Это сложное деление. Если делить очки просто на два?

 – Нельзя. В Казахстане был пример: по-моему, 44 очка у «Кайрата» и 43 – у «Астаны».

Делили поровну: 21 с половиной, в большую сторону обнуляли. В итоге «Астана» опередила «Кайрат» на половину очка.

Не надо этой бодяги. Все очки должны быть набраны. Нужно говорить об уровне команд и о том, как люди управляют клубами, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
langenbrunner2707
Можно попробовать как в Бельгии например.Но сделать не четыре команды,а к примеру шесть, которые бы боролись за медали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
’Не надо этой бодяги’ - от слова совсем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий