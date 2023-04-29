«Краснодар выиграл молодежное первенство во 2-й раз. Больше титулов лишь у «Спартака», «Динамо» и ЦСКА
Молодежка «Краснодара» разгромила «Урал» (5:1) и досрочно стала победителем турнира.
«Быки» обеспечили себе титул за три тура до финиша, опережая идущий вторым «Зенит» на 9 очков.
Таким образом, «Краснодар» выиграл молодежное первенство во второй раз, сравнявшись с «Локомотивом».
Три титула у ЦСКА, по четыре раза турнир выигрывали молодежки «Спартака» и «Динамо».
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