«Краснодар выиграл молодежное первенство во 2-й раз. Больше титулов лишь у «Спартака», «Динамо» и ЦСКА

Теги премьер-лига Россия первенство молодежных команд Россия Краснодар Краснодар мол Футбол

Молодежка «Краснодара» разгромила «Урал» (5:1) и досрочно стала победителем турнира.

«Быки» обеспечили себе титул за три тура до финиша, опережая идущий вторым «Зенит» на 9 очков.

Таким образом, «Краснодар» выиграл молодежное первенство во второй раз, сравнявшись с «Локомотивом».

Три титула у ЦСКА, по четыре раза турнир выигрывали молодежки «Спартака» и «Динамо».

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2 комментария

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Sam27
Красавцы,молодая команда с молодой историей.Все только начинается!!!
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Данила Вишневский
А в ЮФЛ кто чемпион?
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