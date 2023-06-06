37-летний Бурак Йылмаз завершил карьеру. Форвард расторг контракт с «Фортуна Ситтард»
Бурак Йылмаз объявил о завершении игровой карьеры.
Последним клубом 37-летнего турка была «Фортуна Ситтард», куда он перешел бесплатно прошлым летом, подписав 2-летний контракт.
В 26 матчах Эредивизи форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста.
Ранее в составе «Лилля» Йылмаз стал чемпионом Франции в сезоне-2020/21.
Также он известен по выступлениям за китайский «Бэйцзин Гоань», «Бешикташ», «Трабзонспор» и «Галатасарай», с которым дважды выигрывал чемпионат Турции.
В 77 матчах за национальную команду на счету нападающего 31 гол. Подробнее его статистика – здесь.
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