37-летний Бурак Йылмаз завершил карьеру. Форвард расторг контракт с «Фортуна Ситтард»

Бурак Йылмаз объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом 37-летнего турка была « », куда он перешел бесплатно прошлым летом, подписав 2-летний контракт.

В 26 матчах форвард забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Ранее в составе « » стал чемпионом Франции в сезоне-2020/21.

Также он известен по выступлениям за китайский «Бэйцзин Гоань», «Бешикташ», «Трабзонспор» и « », с которым дважды выигрывал чемпионат Турции.

В 77 матчах за национальную команду на счету нападающего 31 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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