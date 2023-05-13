Канте о «Челси»: «Впечатляющий проект. Надеюсь, «Челси» снова начнет бороться за трофеи»

Нголо Канте надеется, что «Челси» вновь будет бороться за трофеи.

– Хотите ли вы быть часть «Челси» в будущем?

– Конечно. Это впечатляющий проект. К сожалению, этот сезон не соответствует стандартам «Челси».

Но все хотят идти этим путем. Путем успеха и завоевания трофеев. Надеюсь, «Челси» снова начнет двигаться в этом направлении. Посмотрим, где я буду, но надеюсь на перемены для клуба, это самое главное, – сказал французский хавбек в интервью Sky Sports.