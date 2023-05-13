Канте о «Челси»: «Впечатляющий проект. Надеюсь, «Челси» снова начнет бороться за трофеи»

Теги Челси премьер-лига Англия Нголо Канте Футбол

Нголо Канте надеется, что «Челси» вновь будет бороться за трофеи.

– Хотите ли вы быть часть «Челси» в будущем?

– Конечно. Это впечатляющий проект. К сожалению, этот сезон не соответствует стандартам «Челси».

Но все хотят идти этим путем. Путем успеха и завоевания трофеев. Надеюсь, «Челси» снова начнет двигаться в этом направлении. Посмотрим, где я буду, но надеюсь на перемены для клуба, это самое главное, – сказал французский хавбек в интервью Sky Sports.

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4 комментария

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Акира_1
В Челси всё-таки ещё есть преданные футболисты, вот бы Маунту взять пример с Канте.
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SCHOKKKK
Лучший футболист в мире. Настоящий синий, до мозга костей.
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lizarazu
Впечатляющий 😁
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