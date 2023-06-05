«Интер», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» хотят Буну. «Севилья» не продаст вратаря дешевле 20 млн евро
«Интер» заинтересован в подписании вратаря «Севильи» Яссина Буну.
Как передает As, миланцы ищут замену 38-летнему Самиру Хандановичу и уже запрашивали информацию о вратаре сборной Марокко.
Также зимой Буну интересовался «Тоттенхэм», который планировал вернуться к этому варианту летом. В АПЛ игрок также интересен «Астон Вилле».
Свое предложение направил и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
«Севилья» не примет предложение на сумму менее 20-25 млн евро.
В Ла Лиге в этом сезоне Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Он очень хороший вратарь, да и очень хороший человек. Есть у него Лидерские качества. Буну оочень рада видеть его в Тоттенхэм.