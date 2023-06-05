«Интер», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» хотят Буну. «Севилья» не продаст вратаря дешевле 20 млн евро

«Интер» заинтересован в подписании вратаря «Севильи» Яссина Буну.

Как передает As, миланцы ищут замену 38-летнему и уже запрашивали информацию о вратаре сборной Марокко.

Также зимой Буну интересовался « », который планировал вернуться к этому варианту летом. В АПЛ игрок также интересен « ».

Свое предложение направил и « » из Саудовской Аравии.

« » не примет предложение на сумму менее 20-25 млн евро.

В Ла Лиге в этом сезоне Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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