«Интер», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» хотят Буну. «Севилья» не продаст вратаря дешевле 20 млн евро

Теги Интер Астон Вилла премьер-лига Англия Севилья серия А Италия Ла Лига Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Самир Ханданович Аль-Ахли Джидда Яссин Буну Футбол

«Интер» заинтересован в подписании вратаря «Севильи» Яссина Буну.

Как передает As, миланцы ищут замену 38-летнему Самиру Хандановичу и уже запрашивали информацию о вратаре сборной Марокко.

Также зимой Буну интересовался «Тоттенхэм», который планировал вернуться к этому варианту летом. В АПЛ игрок также интересен «Астон Вилле».

Свое предложение направил и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Севилья» не примет предложение на сумму менее 20-25 млн евро.

В Ла Лиге в этом сезоне Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Спартак Уокер
Пора Буну идти на повышение
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Master Slova
Зачем Астон Вилле Буну? У вас лучший вратарь мира по версии ФИФА, а Интеру он зачем? Онана вроде топчик. Тоттенхэм хороший вариант
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TravenS
Ответ Ебздрогыч
У Астон Виллы так-то в воротах играет чемпион мира и лучший вратарь того чемпионата
Так может уходит. Им-то виднее)
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Сергей Бердяев
Значит Интер Онану продает? Или будут брать 2ым вратарём?
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Андрей Хенто
Ответ Coodesnik
Самый позорный вратарь того турнира. И вообще самый мерзоидный чемпион мира за вмю историю
Как вратарь он то был хорош и спас свою команду, совершив золотой сэйв. А вот как человек, конечно оставляет желать лучшего.
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<~Inter~>
Ответ Сергей Бердяев
Значит Интер Онану продает? Или будут брать 2ым вратарём?
Испанцы просто так приписали Интер. Для второго вратаря слишком дорогой, а для основного в случае продажи Онаны слишком старый
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Акира_1
Логика Челси купить Онану за сколько там 50 или отдать Кепу за него, но иногорить норм кипера победителя ЛЕ.
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Любезный Коссутий
вообще копейки для любого клуба АПЛ, тем более, что вратарь он действительно хороший.
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LaLkA911 #npoct
20!!!!Серйозно!!!!???
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Astella Guccio
Я даже и не мечтала видеть Буну в Тоттенхэм.
Он очень хороший вратарь, да и очень хороший человек. Есть у него Лидерские качества. Буну оочень рада видеть его в Тоттенхэм.
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Shadow1882
Шпоры всё хотят Онану. Вот и размен получится
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Coodesnik
Ответ Ебздрогыч
У Астон Виллы так-то в воротах играет чемпион мира и лучший вратарь того чемпионата
Самый позорный вратарь того турнира. И вообще самый мерзоидный чемпион мира за вмю историю
+8
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Muhammad Juraev
Ответ Coodesnik
Самый позорный вратарь того турнира. И вообще самый мерзоидный чемпион мира за вмю историю
У кого-то 🔥
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deadjoker
Ответ Акира_1
Логика Челси купить Онану за сколько там 50 или отдать Кепу за него, но иногорить норм кипера победителя ЛЕ.
Там логики нет :) Кепа от онаны и Буну радикально не отличается. А вот то что в полузащите дырень и напа нет пока всячески игнорируется
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