Родриго попрощался с Бензема: «Ты – эталон! Все, что мы пережили вместе, было мечтой 10 лет назад, когда я вставал по субботам, чтобы смотреть матчи «Реала»

Родриго Гоэс назвал Карима Бензема примером для подражания.

Матч с «Атлетиком» на «Сантьяго Бернабеу» в заключительном туре стал для Бензема последним в составе « ». Ранее клуб объявил об уходе форварда.

«Спасибо за все моменты, которые мы пережили вместе! Спасибо за каждый урок, за каждый гол, голевую передачу, за титулы, которые мы выиграли вместе, и даже за привилегию стать частью твоего «Золотого мяча».

Все это кажется несбыточной мечтой для того Родриго, который 10 лет назад просыпался по субботам, чтобы смотреть матчи мадридского «Реала» (разница во времени между Испанией и штатом Сан-Паулу, где родился , составляет 5 часов – Sports.ru).

Ты стал частью многого, о чем я мечтал в своей жизни – личного и профессионального. Сегодня я могу лишь пожелать тебе удачи и счастья всегда. Ты – эталон!» – написал бразильский вингер «Реала» в твиттере.

Винисиус попрощался с Бензема: «Винзема, Бензвини – называйте нашу связку как хотите. Результат всегда был один: голы, смех и титулы. Спасибо за все, легенда»

5 ЛЧ и «Золотой мяч» – галерея главных моментов Бензема за 14 лет в «Реале»