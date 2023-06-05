Родриго попрощался с Бензема: «Ты – эталон! Все, что мы пережили вместе, было мечтой 10 лет назад, когда я вставал по субботам, чтобы смотреть матчи «Реала»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига соцсети Родриго Гоэс Футбол

Родриго Гоэс назвал Карима Бензема примером для подражания.

Матч с «Атлетиком» на «Сантьяго Бернабеу» в заключительном туре Ла Лиги стал для Бензема последним в составе «Реала». Ранее клуб объявил об уходе форварда.

«Спасибо за все моменты, которые мы пережили вместе! Спасибо за каждый урок, за каждый гол, голевую передачу, за титулы, которые мы выиграли вместе, и даже за привилегию стать частью твоего «Золотого мяча».

Все это кажется несбыточной мечтой для того Родриго, который 10 лет назад просыпался по субботам, чтобы смотреть матчи мадридского «Реала» (разница во времени между Испанией и штатом Сан-Паулу, где родился Родриго, составляет 5 часов – Sports.ru).

Ты стал частью многого, о чем я мечтал в своей жизни – личного и профессионального. Сегодня я могу лишь пожелать тебе удачи и счастья всегда. Ты – эталон!» – написал бразильский вингер «Реала» в твиттере.

Винисиус попрощался с Бензема: «Винзема, Бензвини – называйте нашу связку как хотите. Результат всегда был один: голы, смех и титулы. Спасибо за все, легенда»

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10 комментариев

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serginn
Ответ Геннадий Чеботарев
Родриго и Винисиус это два онтипода,причем во всем.
Пойду выпью онтибиотик.
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instasamka
Ответ serginn
Пойду выпью онтибиотик.
Захвати онтиквар какой нибудь с собой.
+7
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Андрей Хенто
Приятно читать такие лестные слова о легенде, который взял под крыло молодых и дал очень многое.
+5
0
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Cruel Snake
👏 👏 👏

Бензема - лучший ассистент в истории Мадрида!
+4
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ZamoRano
Ответ Геннадий Чеботарев
Родриго и Винисиус это два онтипода,причем во всем.
Согласен с вами, Геннодий.
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инок
Карим настоящая легенда Реала! Один из величайших игроков современности. Пахарь, трудяга, настоящий профессионал. Спасибо ему за игру в великой команде...
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Шамхан Медов
Так красиво из Реала не уходил никто, если только не Зизу
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Сергей Жарковский
Карим, ты легенда Реала, и где бы не играл в дальнейшем, навсегда будешь в сердцах болельщиков Мадрида!
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