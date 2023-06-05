Карпин о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»: «Там спрашивайте. Я откуда знаю»

Валерий Карпин отреагировал на слухи о своем возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

— Многие пишут, что вы можете прийти в « », « »...

— Там спрашивайте. Я откуда знаю.

— Как относитесь к этим слухам?

— Никак.

— То есть вам комфортно в Ростове?

— Мне комфортно всегда, – сказал главный тренер « ».

Дончане в прошедшем сезоне Мир заняли 4-е место, «Спартак» – 3-е, «Динамо» – 9-е.

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