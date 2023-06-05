Карпин о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»: «Там спрашивайте. Я откуда знаю»
Валерий Карпин отреагировал на слухи о своем возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».
— Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...
— Там спрашивайте. Я откуда знаю.
— Как относитесь к этим слухам?
— Никак.
— То есть вам комфортно в Ростове?
— Мне комфортно всегда, – сказал главный тренер «Ростова».
Дончане в прошедшем сезоне Мир РПЛ заняли 4-е место, «Спартак» – 3-е, «Динамо» – 9-е.
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- Карпин придет в команду?
-Я откуда знаю, спросите у него.
-А вам комфортно без Картина?
-Мне комфортно всегда.
но этот в упор не обучаем
- Я не готовлюсь, я всегда готов.
- А кого вы считаете наиболее опасным соперником?
- У меня один соперник, это ветер." (с)