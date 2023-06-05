Карпин о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»: «Там спрашивайте. Я откуда знаю»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин отреагировал на слухи о своем возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

— Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...

— Там спрашивайте. Я откуда знаю.

— Как относитесь к этим слухам?

— Никак.

— То есть вам комфортно в Ростове?

— Мне комфортно всегда, – сказал главный тренер «Ростова».

Дончане в прошедшем сезоне Мир РПЛ заняли 4-е место, «Спартак» – 3-е, «Динамо» – 9-е.

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51 комментарий

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Aleksey Yashin
Карпин - нейросеть по коротким и немного хамоватым ответам
+68
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+66
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Mohnatiy
А когда его команды традиционно сливаются весной - тоже комфортно?
+30
-7
+23
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Александр Колосов
Ожидалось, что Карпин молодой прогрессивный тренер с хорошим пониманием футбола - флагман нашего тренерского цеха. А на деле веселый жиробас Слуцкий в его возрасте уже выиграл несколько трофеев РПЛ и поиграл в 1/4 ЛЧ
+23
-6
+17
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Ivan Petrov
Ответ Александр Колосов
Ожидалось, что Карпин молодой прогрессивный тренер с хорошим пониманием футбола - флагман нашего тренерского цеха. А на деле веселый жиробас Слуцкий в его возрасте уже выиграл несколько трофеев РПЛ и поиграл в 1/4 ЛЧ
Не просто жиробас,а жиробас не игравший в футбол - А . Мостовой
+17
-3
+14
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Pb-SE
Я тоже не знаю, где буду работать через 3 месяца. Спрашивайте у работодателей.
+13
-2
+11
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Оригинальный Ник
Ответ Александр Колосов
Ожидалось, что Карпин молодой прогрессивный тренер с хорошим пониманием футбола - флагман нашего тренерского цеха. А на деле веселый жиробас Слуцкий в его возрасте уже выиграл несколько трофеев РПЛ и поиграл в 1/4 ЛЧ
Кем ожидалось?) По-моему ещё десять лет назад всё понятно было
+11
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+11
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banchik1
Ответ Mohnatiy
А когда его команды традиционно сливаются весной - тоже комфортно?
Он же четко сказал - всегда комфортно🤷🏿‍♂️
+9
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+9
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Simplicissimus
Только в нашем спортивном медиапространстве тренер сборной может отвечать журикам как быдла кусок
+10
-3
+7
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Max Semenik
Я спартаковец, я долго валерил. Хватит, не хочу его в нашей команде в третий раз.
+8
-3
+5
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valderoma
Двусмысленный ответ. Значит идут переговоры. Карпин поставил какие-то условия, в Динамо думают. Если бы ничего не было, то сказал бы, что его всё устраивает в Ростове...🤔
+5
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+4
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Бен Гаан
Ответ Aleksey Yashin
Карпин - нейросеть по коротким и немного хамоватым ответам
Шикарно 🤣🤣🤣🤣
+5
-2
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Бен Гаан
Не нужен
+3
-1
+2
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Зубы Дзюбы
Ответ Vedved
Ну, у Валеры - со Спартаком, хорошо получалось. А после этого, он в наших топ клубах - не работал.
А что у него хорошо получалось? 3-10 от порту или 2-4 дома от санкт-галлена? И по трофеям при топ-составе тоже не особо срослось.
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А.Э.РАСИМ
Журналист спрашивает у президента Динамо.
- Карпин придет в команду?
-Я откуда знаю, спросите у него.
-А вам комфортно без Картина?
-Мне комфортно всегда.
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maks44
Похоже раздербанят Ростов за лето.
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Egobrain
Ответ Incendier Deafening
Ему эти вопросы задают каждый день. Причем тупые вопросы.
значит,пора научиться отвечать без хамства.
но этот в упор не обучаем
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free_walker
Где карту получали, туда и идите
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добрый грек
"- Скажите, а как Вы готовитесь к соревнованиям?
- Я не готовлюсь, я всегда готов.
- А кого вы считаете наиболее опасным соперником?
- У меня один соперник, это ветер." (с)
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Dimonty
Ответ Mohnatiy
А когда его команды традиционно сливаются весной - тоже комфортно?
А в чем слив то? Ростов выступил весной в меру своей силы. С каких пор дончане у нас считаются топом - непонятно
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Vedved
Ответ Dimonty
А в чем слив то? Ростов выступил весной в меру своей силы. С каких пор дончане у нас считаются топом - непонятно
Просто людям, нужен повод для наезда🤷🏻‍♂️
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Зелёный гопник
Фалькао точно к Валере не приедет 😅
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Сергей Жарковский
Валера- пофигист!
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Алексей Петров
Ответ Ivan Petrov
Не просто жиробас,а жиробас не игравший в футбол - А . Мостовой
типа маура чтоли?
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Мартинелли
У Динамо спросят, они ответят - у Карпина спрашивайте, мы откуда знаем
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Vedved
Не знаю, кто как. А я, был бы не против - увидеть его в Динамо.
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