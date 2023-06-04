Певец Султан Лагучев: «Овчинников был кумиром очень долго, следил за его игрой. За «Локомотивом» наблюдал плотно и долго»

Теги ЦСКА Локомотив Ростов премьер-лига Россия Сергей Овчинников Sports.ru музыка Футбол

Султан Лагучев назвал Сергея Овчинникова своим любимым футболистом.

Исполнитель выступил перед матчем ЦСКА и «Ростова» в Мир РПЛ (4:1).

– Я не болею ни за какую команду. Но мне понравился матч, очень зрелищно, принес мне большие эмоции.

– За каким видом спорта следите? Что вам нравится? Футбол, единоборства?

– На сегодняшний день я особо не наблюдаю за спортом. Сам занимаюсь [спортом] и занимаюсь бизнесом.

Раньше занимался футболом, был голкипером, играл часто на соревнованиях. Есть награды.

– У вас был любимый футболист? Может, тоже вратарь?

– Был, да. Сергей Овчинников был моим кумиром очень долго. Следил за его игрой. В целом за «Локомотивом» наблюдал плотно и долго.

– Многие футболисты любят ваши песни и поют в раздевалке. Вам писали, благодарили за творчество?

– Близко ни с кем не общался, но заочно знаем друг друга со многими футболистами, – сказал Султан Лагучев корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

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6 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Кирилл Голивец
Кто это? Не про Овчинникова, разумеется
"Ааааа горький вкус твоей любви..."
+10
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+10
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Bartez1986
Овчинников: ок, тебе в лоб не дам
+5
0
+5
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Кирилл Голивец
Кто это? Не про Овчинникова, разумеется
+2
0
+2
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Мукунку хороший
Сидел плотно.. еле соскочил)
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Геннадий Роони
Ответ Mega• Battman
мужик ты конечно из аула. кроме спортса, ты где нибудь бываешь?? открой хотябы окошко можешь услышишь что то новое
не, лучше без такого
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