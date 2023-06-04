Певец Султан Лагучев: «Овчинников был кумиром очень долго, следил за его игрой. За «Локомотивом» наблюдал плотно и долго»

Султан Лагучев назвал Сергея Овчинникова своим любимым футболистом.

Исполнитель выступил перед матчем ЦСКА и « » в Мир (4:1).

– Я не болею ни за какую команду. Но мне понравился матч, очень зрелищно, принес мне большие эмоции.

– За каким видом спорта следите? Что вам нравится? Футбол, единоборства?

– На сегодняшний день я особо не наблюдаю за спортом. Сам занимаюсь [спортом] и занимаюсь бизнесом.

Раньше занимался футболом, был голкипером, играл часто на соревнованиях. Есть награды.

– У вас был любимый футболист? Может, тоже вратарь?

– Был, да. был моим кумиром очень долго. Следил за его игрой. В целом за «Локомотивом» наблюдал плотно и долго.

– Многие футболисты любят ваши песни и поют в раздевалке. Вам писали, благодарили за творчество?

– Близко ни с кем не общался, но заочно знаем друг друга со многими футболистами, – сказал Султан Лагучев корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.

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