Певец Султан Лагучев: «Овчинников был кумиром очень долго, следил за его игрой. За «Локомотивом» наблюдал плотно и долго»
Султан Лагучев назвал Сергея Овчинникова своим любимым футболистом.
Исполнитель выступил перед матчем ЦСКА и «Ростова» в Мир РПЛ (4:1).
– Я не болею ни за какую команду. Но мне понравился матч, очень зрелищно, принес мне большие эмоции.
– За каким видом спорта следите? Что вам нравится? Футбол, единоборства?
– На сегодняшний день я особо не наблюдаю за спортом. Сам занимаюсь [спортом] и занимаюсь бизнесом.
Раньше занимался футболом, был голкипером, играл часто на соревнованиях. Есть награды.
– У вас был любимый футболист? Может, тоже вратарь?
– Был, да. Сергей Овчинников был моим кумиром очень долго. Следил за его игрой. В целом за «Локомотивом» наблюдал плотно и долго.
– Многие футболисты любят ваши песни и поют в раздевалке. Вам писали, благодарили за творчество?
– Близко ни с кем не общался, но заочно знаем друг друга со многими футболистами, – сказал Султан Лагучев корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.
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