Ивич о 2:2 с «Ахматом»: «Краснодар» удовлетворен тем, что не проиграл. Последние 2‑3 игры ограничивали время игроков, чтобы не было травм»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич доволен ничьей «Краснодара» с «Ахматом» (2:2) в заключительном туре Мир РПЛ.

В итоге «быки» финишировали на 6-м месте, грозненский клуб – на 5-м.

«Игра была сильной, две команды боролись за более высокое место в таблице. Сначала у нас не все получалось, но за 20 минут до конца игры мы сумели забить, но не получили то, что хотели, из‑за своих ошибок. В целом мы удовлетворены тем, что мы не проиграли.

Нам нужно еще учиться и давайте не забывать, что нам предстоит суперфинал Кубка России, будем к нему готовиться. Последние две‑три игры мы ограничивали время игроков, чтобы не было травм.

Но самая большая головная боль для нас, это Кайо. Неизвестно, сыграет ли он или нет», — сказал главный тренер «Краснодара».

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1 комментарий

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Памятуя о предыдущих играх в Грозном, то вообще неплохо, что без травм.

А Кайо - давняя проблема, лучше было бы известно, что не сыграет.
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