Кержаков о Кубке России: «Не первичная цель «Зенита», это скорее для тех, у кого меньше практики. Схема странная: вылетаешь, спускаешься, играешь с кем-то»
Михаил Кержаков сказал, что Фонбет Кубок России не главная цель «Зенита».
– Вам Кубок России не интересен?
– Нам он интересен, но просто это не первичная цель.
Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками.
– Кубок в этом году крутой?
– По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем‑то играешь…
– В этом и кайф. Ты можешь вернуться, как птица Феникс.
– Если берем групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как «Спартак», все равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков.
Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между «Зенитом» и «Спартаком». Там был накал, – сказал вратарь «Зенита».
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если бы играли в финале, на 100% иначе бы говорил))