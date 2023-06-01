Кержаков о Кубке России: «Не первичная цель «Зенита», это скорее для тех, у кого меньше практики. Схема странная: вылетаешь, спускаешься, играешь с кем-то»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков сказал, что Фонбет Кубок России не главная цель «Зенита».

– Вам Кубок России не интересен?

– Нам он интересен, но просто это не первичная цель.

Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками.

– Кубок в этом году крутой?

– По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем‑то играешь…

– В этом и кайф. Ты можешь вернуться, как птица Феникс.

– Если берем групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как «Спартак», все равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков.

Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между «Зенитом» и «Спартаком». Там был накал, – сказал вратарь «Зенита».

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20 комментариев

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Faust Doc
Если бы Зенит не вылетел, Кержаков бы нам рассказал какой это замечательный турнир и т.д.
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Евгений Кузнецов
скажи ты честно - облажались в кубке. нет, начинает оправдания придумывать))

если бы играли в финале, на 100% иначе бы говорил))
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psycho
сейчас что кубок, что чемпионство - бесполезные, деревянные трофеи
+7
-5
+2
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Николай Самаровский
Нашли кого слушать.....он же дебил!
+7
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Caniball
Ответ Виктор
Акрону это расскажи.
Ну и где этот Акрон?!
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Красная стрела
Никогда этого не понимал. Словно кубков в футбольной жизни бывает много. Это же здорово брать трофеи🤷‍♂️тем более идя с отрывом и не пытаться выиграть кубок- это вообще зашкварно. Это уже не спортсмены. Это банкоматы.
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Ответ Faust Doc
Если бы Зенит не вылетел, Кержаков бы нам рассказал какой это замечательный турнир и т.д.
сама система кубка этого сезона исключает в принципе победу слабых команд, что при старой системе не исключалось и получались красивые истории...
+4
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Caniball
Ответ Виктор
Акрону это расскажи.
Ну и где этот Акрон?!
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-1
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Caniball
Ответ Виктор
Акрону это расскажи.
Ну и где этот Акрон?!
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Ответ Виктор
Акрону это расскажи.
Акрон отлетел от Краснодара, который ранее отлетел с верхней сетки, при чём, Краснодар может выиграть кубок проиграв по сетке, при этом, Акрон уже не сможет, а так же, победитель верхней сетки ЦСКА не проиграв никому, может отлететь в финале, разве это по-спортивному?
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Sever69
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сама система кубка этого сезона исключает в принципе победу слабых команд, что при старой системе не исключалось и получались красивые истории...
В финале могут встретиться две команды, которые по ходу турнира провели между собой 4 матча, команда "А" их выиграла все, а последний матч и турнир в целом выиграла команда "Б". И кто из них слабейший?
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SMART789
Ответ Faust Doc
Если бы Зенит не вылетел, Кержаков бы нам рассказал какой это замечательный турнир и т.д.
Вы сами что думаете? замечательный турнир победителя которого никто не помнит с 2020 года и ранее?
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Андрей
Ответ Евгений Кузнецов
скажи ты честно - облажались в кубке. нет, начинает оправдания придумывать)) если бы играли в финале, на 100% иначе бы говорил))
Может вы правы, но по сути Семак прав. Непонятная схема розыгрыша, какие - то сетки и ТД. В этом Кубке Семак не играл основой, что было наглядно видно. Малкома в нападении не было, а Кержакова на воротах. Так что оправдания он явно не ищет, а говорит так, как считает
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Виктор
Ответ .ru
И стояли барышни у обочин... пути регионов Им схема турнира не нравилась очень-очень...
Спартак когда в финале Кубка играть будет?
+2
-2
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.ru
Ответ Виктор
Спартак когда в финале Кубка играть будет?
а мне то почём знать...
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