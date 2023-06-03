Зарема о сезоне: «Голову пеплом посыпать не нужно: судейские ошибки отняли важные очки, новый менеджмент. Увидим сильный «Спартак» в следующем сезоне»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила сезон «Спартака».

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент.

Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

«Спартак» с 54 очками занял 3-е место по итогам сезона в Мир РПЛ.

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67 комментариев

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Евгений Кузнецов
создатели sports.ru, сделайте подарок болельщикам к новому сезону - настройте возможность банить по тегам (как в твиттере), чтобы вообще не видеть некоторых абсолютно не имеющих никакого отношения к футболу персонажей)
+88
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Eugene88
Ответ Евгений Кузнецов
создатели sports.ru, сделайте подарок болельщикам к новому сезону - настройте возможность банить по тегам (как в твиттере), чтобы вообще не видеть некоторых абсолютно не имеющих никакого отношения к футболу персонажей)
Они кубок россии добавить не смогли, а ты такое просишь😂 там походу ит-отдел - это 3 студента и эффективный менеджер
+38
0
+38
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Curry30
хахаха да у нее шизофрения, каждый год грезит каким-то сильным спартаком…
+27
-2
+25
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Peter Parker
Очередное важное мнение человека, который отработал три недели в Спартаке.
+15
-1
+14
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Фут.Боль
Самое главное, Соболеву брекеты поставили.
+12
0
+12
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tommy_hell_trigger
Очередное «вернулись править»🤣
+11
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Faust Doc
Вся профессура школы бизнеса MBA опять со слезами гордости читает выпускницу!!!
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окечуква
Кого интересует ее мнение? Оно по ценности равно мнению любого синяка из ближайшей пивнухи.
+9
0
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Невский баклан
Спартак опережая ЦСКА на 6 очков, отстал на 4, итого -10 за весну от прямого конкурента, Зарема, ты с тренером немного абаслалась)))
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mean machine/
Если бы не судьи, спартак был бы в районе Химок.
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Архитектор Мендисабаль
А в следующем сконцентрируетесь на следующий за ним...
+7
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Kenton
Зачем её вообще постят? Про нее нужно забыть, игнорировать
+5
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Алексей Маркелов
Лучше бы за родную волгу так переживала
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Павел Лазарев
Ответ Евгений Кузнецов
создатели sports.ru, сделайте подарок болельщикам к новому сезону - настройте возможность банить по тегам (как в твиттере), чтобы вообще не видеть некоторых абсолютно не имеющих никакого отношения к футболу персонажей)
Ваша лента будет пустой))
+6
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Циник Петербургский
Ответ Фут.Боль
Самое главное, Соболеву брекеты поставили.
Кляп... Тут спасет только кляп. ;)
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Катя СПб
Зареме-то медаль дадут?
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Петр Васильев
Недожена недовладельца
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валя_стакан
Ответ Катя СПб
Зареме-то медаль дадут?
Если только как герою экскортного труда
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Счастье жить
Зарема - Легенда Спартака, чивоуштам

с каждой такой новой легендой Николай Петрович в гробу переворачивается

тащемта уже замучали старика вертеться

бгг
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krossalex
Может Вы с Вашим огромным опытом посоветуете, какое место и чем в таких случаях обычно принято посыпать в Ваших кругах?
+2
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sob4kin.s@yandex.ru
Третье место для Спартака завоевал Левников, отнявший два очка у Ростов и прибавивший одно Спартаку
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Леонид Живулин
Ответ Катя СПб
Зареме-то медаль дадут?
Добрый вечер! Госпоже Зареме Федун надо дать бронзовую медаль, как игроку команды ФК.Спартака за её творческие мысли и высказывания по игре команды ФК.Спартака( общественный тренер) с длинным языком, но в футболе ни хрена не понимающей.
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Федор Лозовой
на основании чего Спартак ожидать сильным? не станет Промеса и Мозеса Спартак будет середнячок, молодежь сырая кроме Зиньковского, а Дальше, Мартинс и ямар это ничто
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Доктор Верховцев
И в следующем сезоне увидим сильный «Спартак» в пердиве.
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Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да поможет нам кокс Промеса
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