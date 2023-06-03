Зарема о сезоне: «Голову пеплом посыпать не нужно: судейские ошибки отняли важные очки, новый менеджмент. Увидим сильный «Спартак» в следующем сезоне»

Зарема Салихова оценила сезон «Спартака».

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент.

Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

«Спартак» с 54 очками занял 3-е место по итогам сезона в Мир РПЛ.

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