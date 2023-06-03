Гендиректор «Ленинградца»: «Басков подписан на наши соцсети и будет посещать матчи в Первой лиге, возможно»

Гендиректор «Ленинградца» рассказал, что Николай Басков следит за выступлением клуба.

В следующем сезоне «Ленинградец» сыграет в лиге.

— Как изменится бюджет «Ленинградца»?

— Он вырастет на 30–40%. Это не будет самый большой бюджет в Первой лиге. У нас частный клуб, нет денег из госбюджета, рассчитываем только на свои силы. Считаю, это достаточно правильный и честный подход.

— Клуб продолжит играть на «Петровском»?

— Очень этого хотим. Посмотрим, как получится. Все‑таки это не наш стадион, сначала нужно оформить договорные отношения на следующий сезон. Считаю, это вполне возможно.

— Насколько дорого играть на этой арене?

— Не очень дорого. В этом смысле Санкт‑Петербург идет нам навстречу. Платим несколько сотен тысяч рублей за матч — это разумные деньги.

— Стоит ли ждать Баскова на матчах команды? Весной он посетил одну из игр во Второй лиге.

— А почему нет? У нас с ним хорошие отношения. Он пришел поболеть за команду. Ему очень понравилось, нам тоже. Так что вполне возможно, что Николай и другие известные люди будут посещать матчи «Ленинградца».

Знаю, что Николай подписан на наши соцсети. Наверное, он не просматривает регулярно результаты. Но мы ему еще подробно расскажем о наших успехах, достигнутых в том числе с его помощью.

— Что нужно делать, чтобы « », появившийся в год исчезновения другой команды из Ленобласти — «Тосно» — не повторил ее судьбу?

— Мы никак не связаны с «Тосно». У нас процессы выстроены совершенно по‑другому. Мы с достаточно трезвой головой смотрим, что нас ждет впереди. Рассчитываем только на свои силы. Понимаем, что нас поддерживает субъект, но сколько денег есть у наших акционеров, на такой бюджет и рассчитываем.

Если в будущем появятся дополнительные спонсоры, это позволит играть на более высоком уровне. Но пока не загадываем об этом, — сказал Игорь Левит.

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