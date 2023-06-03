Гендиректор «Ленинградца»: «Басков подписан на наши соцсети и будет посещать матчи в Первой лиге, возможно»
Гендиректор «Ленинградца» рассказал, что Николай Басков следит за выступлением клуба.
В следующем сезоне «Ленинградец» сыграет в Первой лиге.
— Как изменится бюджет «Ленинградца»?
— Он вырастет на 30–40%. Это не будет самый большой бюджет в Первой лиге. У нас частный клуб, нет денег из госбюджета, рассчитываем только на свои силы. Считаю, это достаточно правильный и честный подход.
— Клуб продолжит играть на «Петровском»?
— Очень этого хотим. Посмотрим, как получится. Все‑таки это не наш стадион, сначала нужно оформить договорные отношения на следующий сезон. Считаю, это вполне возможно.
— Насколько дорого играть на этой арене?
— Не очень дорого. В этом смысле Санкт‑Петербург идет нам навстречу. Платим несколько сотен тысяч рублей за матч — это разумные деньги.
— Стоит ли ждать Баскова на матчах команды? Весной он посетил одну из игр во Второй лиге.
— А почему нет? У нас с ним хорошие отношения. Он пришел поболеть за команду. Ему очень понравилось, нам тоже. Так что вполне возможно, что Николай и другие известные люди будут посещать матчи «Ленинградца».
Знаю, что Николай подписан на наши соцсети. Наверное, он не просматривает регулярно результаты. Но мы ему еще подробно расскажем о наших успехах, достигнутых в том числе с его помощью.
— Что нужно делать, чтобы «Ленинградец», появившийся в год исчезновения другой команды из Ленобласти — «Тосно» — не повторил ее судьбу?
— Мы никак не связаны с «Тосно». У нас процессы выстроены совершенно по‑другому. Мы с достаточно трезвой головой смотрим, что нас ждет впереди. Рассчитываем только на свои силы. Понимаем, что нас поддерживает субъект, но сколько денег есть у наших акционеров, на такой бюджет и рассчитываем.
Если в будущем появятся дополнительные спонсоры, это позволит играть на более высоком уровне. Но пока не загадываем об этом, — сказал Игорь Левит.
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