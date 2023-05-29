«Черноморец» Зырянова, «Ленинградец» Кирьякова и «Сокол» Бояринцева вышли в Первую лигу

« », «Ленинградец» и «Сокол» досрочно обеспечили себе места в Первой лиге.

«Черноморец» под руководством гарантировал себе чемпионство в группе 1А Второй лиги за тур до финиша. Новороссийцы вернулись в подэлитный дивизион спустя 11 лет.

« », который тренирует , выиграл группу 2а за два тура до конца турнира. Клуб из Ленинградской области был основан в 2018 году и впервые примет участие в Первой лиге.

«Сокол» под руководством Дениса Бояринцева за два тура до финиша стал недосягаемым в группе 3А. Саратовцы выступят в лиге впервые с сезона-2016/17. Бояринцев возглавил команду три недели назад.

Все три клуба на прошлой неделе получили лицензии РФС II.