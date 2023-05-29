«Черноморец» Зырянова, «Ленинградец» Кирьякова и «Сокол» Бояринцева вышли в Первую лигу

Теги Денис Бояринцев Константин Зырянов Первая лига Вторая лига Сокол Черноморец Новороссийск Сергей Кирьяков Ленинградец Футбол

«Черноморец», «Ленинградец» и «Сокол» досрочно обеспечили себе места в Первой лиге.

«Черноморец» под руководством Константина Зырянова гарантировал себе чемпионство в группе 1А Второй лиги за тур до финиша. Новороссийцы вернулись в подэлитный дивизион спустя 11 лет.

«Ленинградец», который тренирует Сергей Кирьяков, выиграл группу 2а за два тура до конца турнира. Клуб из Ленинградской области был основан в 2018 году и впервые примет участие в Первой лиге.

«Сокол» под руководством Дениса Бояринцева за два тура до финиша стал недосягаемым в группе 3А. Саратовцы выступят в Первой лиге впервые с сезона-2016/17. Бояринцев возглавил команду три недели назад.

Все три клуба на прошлой неделе получили лицензии РФС II.

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5 комментариев

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Давид Agabekyan
Не знаю как насчёт других, но Зырянов проделал гигантскую работу. Без больших вложений смог обогнать Ротор и Чайку с более сильным составом. И руководсту браво. Перестелили газон, установили новое электронное табло. Только появились амбиции и сразу появились результаты
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Stasinho7
«Сокол» Бояринцева
Он возглавил его меньше месяца назад, а в заголовке, как будто это он вывел в ФНЛ
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Игорь Пичугин
Ждём в недалёком будущем, Знамя Труда Мостового.
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Metalloid
Вообще это очень интересный процесс, смотреть за теми игроками, которых ты видел. В 90-е, когда я рос, часто с Батей о футболе говорили и он мне рассказывал, как играл Газзаев, Романцев, как нашли Ярцева на старости лет, как Тарханов играл за ЦСКА и каким мерзким он был. Да про всех, потом про тех, кого я не застал, но был близок. Как Юрана сломал Шустиков в матче дублей и тот год бухал на базе, про всех этих Онопко и прочих. И вот наступает момент, когда я всех тренеров знаю. практически, по игровой карьере. Я слежу за пердивом периодически и это очень забавно, конечно. Помню и Зырянова. как игрока Торпедо. И как у него жена выбросиласилась с ребёнком, и как он превозмог. Бояра с Рубином и его непонятный вояж в Спартак. Ну и быдлан Киря. Представляю, как ныняшняя молодёжь будет обсуждать Пиняева тренером, а Ломовицкого экспертом, забавно ведь будет.
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