Хавбек «Факела» Альшин: «Мы заслужили быть 12-ми. Стремимся остаться в РПЛ без переходных матчей»

Ильнур Альшин считает, что «Факел» заслужил остаться в Мир РПЛ.

«Стремимся остаться в без переходных матчей — верили в возможность этого, еще когда у нас результаты были не очень. И тем более верим после всех последних побед.

Считаю, что своей игрой заслужили быть 12-ми, как и наши болельщики, которые весь сезон поддерживали нас что дома, что на выезде. Сделаем все, чтобы их порадовать», – сказал полузащитник « ».

В заключительном туре воронежцы сыграют в гостях с «Зенитом».

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