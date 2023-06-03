Хавбек «Факела» Альшин: «Мы заслужили быть 12-ми. Стремимся остаться в РПЛ без переходных матчей»

Теги премьер-лига Россия Факел Ильнур Альшин Футбол

Ильнур Альшин считает, что «Факел» заслужил остаться в Мир РПЛ.

«Стремимся остаться в РПЛ без переходных матчей — верили в возможность этого, еще когда у нас результаты были не очень. И тем более верим после всех последних побед.

Считаю, что своей игрой заслужили быть 12-ми, как и наши болельщики, которые весь сезон поддерживали нас что дома, что на выезде. Сделаем все, чтобы их порадовать», – сказал полузащитник «Факела».

В заключительном туре воронежцы сыграют в гостях с «Зенитом».

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