Бензема о роли на поле: «Не «девятка», не «десятка», не «девятка с половиной». Я умею забивать, люблю ассистировать. Стараюсь быть похожим на Роналдо»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Роналдо Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Сантильяна Футбол

Карим Бензема рассказал о своей роли на поле.

«Я не «девятка», не «десятка», не «девятка с половиной»... Я умею забивать голы, но я люблю футбол и люблю двигаться, отдавать голевые передачи, я делаю то, что незаметно со стороны. 

Я не похож на других нападающих. Роналдо не такой, как Сантильяна, я не такой, как Роналдо... Но я стараюсь быть похожим на него», – сказал нападающий «Реала».

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19 комментариев

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Ivchev
Не надо быть похожим ни на кого. Он же уже звезда,обладатель ЗМ. Легенда Реала!
Такие футболисты на могт быть ни разу кого,кроме себя, похоже.
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Ivchev
Ответ Lionel Andres Messi 10
А каким образом можно быть похожим на самого себя?
Неудачная формулировка, согласен.
Быть собой, а не на кого-то похож.
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<~Inter~>
Ответ Tpy6kaMerlina
Бензема прав, описывая свои роли и амплуа. Уникальный игрок с такими габаритами, с кошачьей техникой, умными передачами, неплохим ближним ударом. Ему немного не повезло, что в Реале он играл с Роном так много лет - мог бы забить и отдать гораздо больше в клубе, где бы он был главной звездой в дни своего расцвета.
Не факт, что Бензема вырос бы в такого игрока за пределами Реала и вряд ли выиграл бы столько трофеев
+4
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Ivchev
Не надо быть похожим ни на кого. Он же уже звезда,обладатель ЗМ. Легенда Реала! Такие футболисты на могт быть ни разу кого,кроме себя, похоже.
А каким образом можно быть похожим на самого себя?
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Sergey Danilchenko
А напоминает Зидана )
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Tpy6kaMerlina
Бензема прав, описывая свои роли и амплуа. Уникальный игрок с такими габаритами, с кошачьей техникой, умными передачами, неплохим ближним ударом. Ему немного не повезло, что в Реале он играл с Роном так много лет - мог бы забить и отдать гораздо больше в клубе, где бы он был главной звездой в дни своего расцвета.
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Aleksey Yashin
Бензема: я не девятка и не десятка, я король или туз
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AminO2
"Вальядолид" сделал "Реалу" предложение по Бензема.
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Rio de Janeiro
Карим настоящий доминатор и олицетворение командного игрока, хотя уже будучи звездой по началу карьеры в Реале проигрывал конкуренцию Игуаину.Ну а по Роналло в голове не укладывается как у такой величины всего 14 голов в ЛЧ
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Леван Мкртчян
Ответ Sergey Danilchenko
А напоминает Зидана )
Как Вы в Бензема разглядели Зидана?))
В чем схожесть их манеры игры или роли на поле , можете пояснить?
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sports!
Ответ Добрый Ретроград
До Роналдо тебе как до луны.
На клубном уровне превзошел и улетел в космос
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sports!
Ответ titov-and-trubach
Ага, и Начо с Васкесом тоже превзошли. Это из серии, что Ибрагимович слабый футболист, потому что ЛЧ не выиграл и со сборной Швеции ЧЕ не взял, а Марсель Дионн никто по сравнению с Славой Войновым, потому что у Славы 2 Кубка Стенли, а у Дионна 0.
как шаблонно ей богу. т.к.Начо и Васкес не были основными игроками. а Ибра не выдал и близко такого сезона как Бенз прошлого года. Роналдо показал свою магию по-сути в 2002 году, и пару лет +/-. а дальше травмы и травмы увы.
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titov-and-trubach
Ответ Tpy6kaMerlina
Бензема прав, описывая свои роли и амплуа. Уникальный игрок с такими габаритами, с кошачьей техникой, умными передачами, неплохим ближним ударом. Ему немного не повезло, что в Реале он играл с Роном так много лет - мог бы забить и отдать гораздо больше в клубе, где бы он был главной звездой в дни своего расцвета.
Хватит это уже транслировать каждый раз. До недавнего времени самый лучший сезон Бенза с точки зрения результативности был как раз с Роналду в составе. Моментов тот Реал (особенно при Моуриньо) создавал гораздо больше нынешнего. Все мы прекрасно помним, как в комментариях его троллили за бесконечные промахи и корявость. Так можно договориться, что Неймар забивал бы 90 мячей в Барсе, если бы не Месси, а Холланд сейчас отнимает голы у Грилиша.
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<~Inter~>
Ответ Rio de Janeiro
Карим настоящий доминатор и олицетворение командного игрока, хотя уже будучи звездой по началу карьеры в Реале проигрывал конкуренцию Игуаину.Ну а по Роналло в голове не укладывается как у такой величины всего 14 голов в ЛЧ
Роналдо клубы не умел выбирать
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