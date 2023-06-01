Бензема о роли на поле: «Не «девятка», не «десятка», не «девятка с половиной». Я умею забивать, люблю ассистировать. Стараюсь быть похожим на Роналдо»

Карим Бензема рассказал о своей роли на поле.

«Я не «девятка», не «десятка», не «девятка с половиной»... Я умею забивать голы, но я люблю футбол и люблю двигаться, отдавать голевые передачи, я делаю то, что незаметно со стороны.

Я не похож на других нападающих. Роналдо не такой, как , я не такой, как ... Но я стараюсь быть похожим на него», – сказал нападающий « ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы