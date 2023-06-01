Бензема о роли на поле: «Не «девятка», не «десятка», не «девятка с половиной». Я умею забивать, люблю ассистировать. Стараюсь быть похожим на Роналдо»
Карим Бензема рассказал о своей роли на поле.
«Я не «девятка», не «десятка», не «девятка с половиной»... Я умею забивать голы, но я люблю футбол и люблю двигаться, отдавать голевые передачи, я делаю то, что незаметно со стороны.
Я не похож на других нападающих. Роналдо не такой, как Сантильяна, я не такой, как Роналдо... Но я стараюсь быть похожим на него», – сказал нападающий «Реала».
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Такие футболисты на могт быть ни разу кого,кроме себя, похоже.
Быть собой, а не на кого-то похож.
В чем схожесть их манеры игры или роли на поле , можете пояснить?