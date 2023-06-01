Вратарь Азербайджана об отношении к кавказцам в России: «Где-то сами виноваты, некоторые неправильно ведут себя в Москве. Но нельзя всех в одну кучу валить»

Теги премьер-лига Россия сборная Азербайджана по футболу высшая лига Азербайджан Карабах Шахруддин Магомедалиев Чемпионат.com дискриминация Футбол

Вратарь сборной Азербайджана высказался об отношении к кавказцам в России.

«Я сам с этим в детстве столкнулся: «Черный, нерусский…» Понимаю, что где-то кавказцы сами виноваты, некоторые неправильно ведут себя в Москве. Надо быть скромнее, чтобы заслужить уважительное отношение. Но нельзя всех в одну кучу валить.

Если я приехал в 12 лет скромным и тихим мальчиком, какие ко мне могут быть претензии? Понятно, что в школе пытались задеть новенького, в том числе по национальному признаку. И в команде такое было. Но потом люди увидели, что я адекватный, нормальный человек, как и все.

В каких-то моментах даже могу защитить их, если кто-то пытался наезжать. Поэтому быстренько влился в коллектив и стал своим в Москве», – сказал голкипер «Карабаха» Шахруддин Магомедалиев, родившийся в Махачкале.

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23 комментария

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lovkac
Как говорится нет плохих наций, есть плохие люди.
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JENNINGS
Всё зависит от воспитания. Общаюсь со многими дагестанцами, чеченцами и ингушами - все прекрасные люди. Главное веди себя нормально в обществе и относись к другим с уважением, и будет тебе счастье
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Зеленый Хорек
Ответ Антимосковский
как так выходит, что у некоторых наций плохих людей значительно большая часть?
не наций а обществ. образование, внутренняя политика.. многое знависит
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Mikael Rikhard
Ответ Владимири Йолкиннен
Бывая каждое лето на Кавказе поражаюсь воспитанности и гостеприимству. Спасибо, жители Дагестана и Чечни.
в шортах туда приедь. потом расскажешь про гостеприимство
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"дурак" национальности не имеет...
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Tigranodovar
Все верно сказал Магомедалиев
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Angel LABRUNA
Ответ Антимосковский
как так выходит, что у некоторых наций плохих людей значительно большая часть?
Это вы русских имели в виду?
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Владимири Йолкиннен
Бывая каждое лето на Кавказе поражаюсь воспитанности и гостеприимству. Спасибо, жители Дагестана и Чечни.
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nikolay arzumanov
Добрых и воспитаных людей в мире больше чем негодяев , но последние сплоченнее (с).
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Arthurino
Ответ Tigranodovar
Без прикола, пол мая проходил в Ереване в шортах, ни одного вопроса к себе не получил.
Тут речь о мусульманах. Аллах запрещает им носить шорты. Это харам. Но выход есть, Москва скрыта от взора аллаха, здесь харама нет ауф☝🏻
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elan_
Карма такая штука, что теперь благодаря царю так, как в Москве относились к кавказцам, сейчас относятся к самим москвичам во всем мире..
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Kapitan Klos
Может быть все-таки "вратарь сборной Азербайджана" или "вратарь из Азербайджана" вместо вынесенного в заголовок "вратарь Азербайджана"?
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Meeeshel Bibikoff
Какое поведение представителей нации в других регионах - такое отношение ко всей нации. Так как воспитанием заниматься надо
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OldRedWhite
Ответ JENNINGS
Всё зависит от воспитания. Общаюсь со многими дагестанцами, чеченцами и ингушами - все прекрасные люди. Главное веди себя нормально в обществе и относись к другим с уважением, и будет тебе счастье
Такой широоооокий проспект , но по большей части с односторонним движением )))
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JENNINGS
Ответ Владимири Йолкиннен
Бывая каждое лето на Кавказе поражаюсь воспитанности и гостеприимству. Спасибо, жители Дагестана и Чечни.
А еще говорят гордо горный Кавказ
Славен гостеприимством своим кто бывал там хоть раз ⓒ
Полностью согласен! Был в сентябре у друга в Махачкале на свадьбе, это просто вау было! Этим летом собираюсь уже полноценно посетить Дагестан, нереально красивое место и очень добрые и душевные люди!
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Tigranodovar
Ответ Arthurino
Тут речь о мусульманах. Аллах запрещает им носить шорты. Это харам. Но выход есть, Москва скрыта от взора аллаха, здесь харама нет ауф☝🏻
Если бы это было бы харамом, в футбол играли бы одетыми как женщины в Иране. Тут другое объяснение:

«У нас есть свои традиции, обычаи и культурные особенности, и мы не позволяем ходить в таком виде»
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