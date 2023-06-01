Вратарь Азербайджана об отношении к кавказцам в России: «Где-то сами виноваты, некоторые неправильно ведут себя в Москве. Но нельзя всех в одну кучу валить»
Вратарь сборной Азербайджана высказался об отношении к кавказцам в России.
«Я сам с этим в детстве столкнулся: «Черный, нерусский…» Понимаю, что где-то кавказцы сами виноваты, некоторые неправильно ведут себя в Москве. Надо быть скромнее, чтобы заслужить уважительное отношение. Но нельзя всех в одну кучу валить.
Если я приехал в 12 лет скромным и тихим мальчиком, какие ко мне могут быть претензии? Понятно, что в школе пытались задеть новенького, в том числе по национальному признаку. И в команде такое было. Но потом люди увидели, что я адекватный, нормальный человек, как и все.
В каких-то моментах даже могу защитить их, если кто-то пытался наезжать. Поэтому быстренько влился в коллектив и стал своим в Москве», – сказал голкипер «Карабаха» Шахруддин Магомедалиев, родившийся в Махачкале.
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Славен гостеприимством своим кто бывал там хоть раз ⓒ
Полностью согласен! Был в сентябре у друга в Махачкале на свадьбе, это просто вау было! Этим летом собираюсь уже полноценно посетить Дагестан, нереально красивое место и очень добрые и душевные люди!
«У нас есть свои традиции, обычаи и культурные особенности, и мы не позволяем ходить в таком виде»