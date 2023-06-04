4 июня, в воскресенье, «Сельта» на своем поле примет «Барселону» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; Ф1 (0).

Сельта

За тур до финиша чемпионата «Сельта» еще не решила главную задачу сезона — сохранение места в Ла Лиге на следующий год. Команда из Виго занимает спасительное, семнадцатое место, но опережает «Вальядолид» всего на одно очко.

В целом на последнюю путевку в Сегунду претендуют шесть команд, но у подопечных Карлуша Карвальяла весьма тяжелая ситуация, ведь им предстоит играть с новоиспеченным чемпионом Испании.

Хотя еще месяц назад казалось, что команда из Виго точно обезопасила себя от вылета. Однако в последних шести турах «Сельта» набрала всего одно очко и позволила приблизиться к себе конкурентам.

Один из важнейших матчей концовки сезона «Сельта» проводила четырьмя турами ранее, когда принимала на своем поле «Валенсию». Валенсийцы сумели победить 2:1 и теперь опережают «Сельту» на одно очко.

В прошлом туре «Сельта» уступила еще одному конкуренту «Кадису» с минимальным счетом и также позволила себя обойти. А ведь победа в одном из этих двух матчей уже бы гарантировало сохранение прописки в Ла Лиге.

Лидер «Сельты» в этом сезоне — нестареющий Яго Аспас. 36-летний форвард забил 12 мячей и является лучшим в своей команде по этому показателю. На три мяча меньше забил Габриэль Вейга. Кстати, 21-летний игрок находится в сфере интересов «Барселоны» и «Реала» и летом наверняка сменит команду.

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Барселона

«Барселона» проведет уже четвертый матч в статусе чемпиона — команда выиграла золотые медали еще 14 мая, обыграв «Эспаньол» со счетом 4:2 и став недосягаемой для мадридского «Реала».

Две последующие встречи каталонцы провели уже очень расслаблено, что отразилось на результатах: сначала команда Хави дома уступила «Реал Сосьедаду» (1:2), а затем проиграла и аутсайдеру «Вальядолиду» на выезде — 1:3.

В предыдущем туре «блауграна» сумела прервать серию без побед и на «Камп Ноу» одолела «Мальорку» со счетом 3:0.

Команда не могла проиграть в таком матче, даже не имея турнирной мотивации — после финального свистка прошла церемония прощания с легендами клуба Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, которые продолжат карьеру в других клубах.

Как только «Барса» отметила чемпионство парадом, руководство клуба и Хави уже начали думать об усилении команды на следующий сезон. Вечная сага о возвращении в Каталонию Лионеля Месси продолжается и едва ли не каждый день появляются новые слухи, где и на каких условиях продолжит карьеру чемпион мира. Так что остается ждать интересной развязки этой истории летом.

Что пока точно известно, так это Хави продолжит работу с командой — специалист должен продлить контракт до 2026 года.

Сельта — Барселона: история личных встреч

В матче первого круга текущего сезона «Барселона» на своем поле обыграла «Сельту» с минимальным счетом благодаря точному удару Педри.

В Виго у «Барселоны» традиционно возникают трудности — за последние пять лет «блауграна» лишь раз победила в гостях. Это случилось в 2020 году, когда каталонцы выиграли 3:0. В четырех других матчах были зафиксированы три ничьи и одна победа хозяев поля.

Сельта — Барселона: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 2.87, ничья — 3.87, а успех гостей — 2.32.

Есть большие сомнения, что «Барселона» сможет собраться на этот матч: у футболистов уже отпускное настроение плюс Хави наверняка даст шанс ближайшему резерву.

Мотивация же хозяев будет запредельной — на кону место в Ла Лиге на следующий сезон. Как минимум не проиграть «Сельта» должна, так что можно поставить на 1Х за 1.63.

Также можно поставить на победу галисийцев с форой 0 за 2.13.

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Где смотреть матч Сельта – Барселона