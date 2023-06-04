4 июня, в воскресенье, мадридский «Реал» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 19:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Ф1 0); ТМ 3,5.

Реал

«Реал» еще не потерял мотивацию в чемпионате — если команда хочет сохранить второе место, то подопечным Карло Анчелотти надо обязательно побеждать, чтобы не пропустить вперед «Атлетико».

За тур до финиша «галактикос» опережает земляков на одно очко и, учитывая принципиальность соперничества между двумя клубами из столицы Испании, они явно не хотят заканчивать сезон на минорной ноте.

В целом сезон получился для «Мадрида» неоднозначным: с одной стороны команда Анчелотти отдала титул чемпиона ИСпании «Барселоне», а также сдала свои полномочия в Лиге Чемпионов, уступив в полуфинале «Манчестер Сити». С другой стороны коллекция трофеев клуба пополнилась — мадридцы выиграли клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

Предстоящий матч может стать последним в составе «Реала» для Карима Бензема — слухи отправляют француза в Саудовскую Аравию, и болельщики мадридцев готовятся к церемонии прощания с одним из лучших игроков клуба в истории. По сообщениям СМИ новым клубом Бензема должен стать «Аль-Иттихад».

С другой стороны стало известно, что Карло Анчелотти продолжит работу с командой. Итальянца уже многие отправили тренировать сборную Бразилию, но специалист заявил, что хочет остаться в Мадриде и уже подумывает об усилении состава.

Прогноз на матч ЦСКА – Ростов

Атлетик

В Мадриде «Атлетик» будет биться за попадание в еврокубки — за тур до финиша команда из Бильбао занимает восьмое место и лишь по дополнительным показателям уступает «Осасуне» место в Лиге конференций.

Сможет ли «Атлетик» в итоге пробиться в еврокубковый сезон — большой вопрос. На последнюю путевку в еврокубок претендуют пять команд, а у басков самый сильный соперник в последнем туре. И чтобы рассчитывать на седьмое место, «Атлетику» надо обязательно обыгрывать «Реал» на его поле.

Еще пять туров назад шансы «Атлетика» на седьмое место были гораздо выше, но четыре поражения в последних пяти играх отбросили команду Эрнесто Вальверде вниз.

Единственную победу в этих играх «Атлетик» одержал над «Сельтой» двумя турами ранее — 2:1. В двух последних матчах подопечные Вальверде уступили конкуренту «Осасуне» (0:2) и главному аутсайдеру чемпионата «Эльче» на своем поле 0:1. При этом хозяева имели большое игровое преимущество, упустили ряд голевых моментов, а сами пропустили в компенсированное время.

Реал — Атлетик: история личных встреч

В матче первого круга «Реал» в гостях одержал уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голам Карима Бензема и Тони Крооса. В Мадрид «Атлетик» в последний раз сумел выиграть аж в 2005 году, а в предыдущих пяти встречах были зафиксированы четыре победы хозяев и одна ничья — в 2019 году команды сыграли 0:0.

Реал — Атлетик: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящую игру: победа «Реала» оценивается в 1.95, ничья — 3.99, а успех гостей — 3.64.

«Атлетик» будет биться и цепляться за последнюю возможность попасть в еврокубки, но вряд ли сможет выиграть в Мадриде. Так что можно поставить на победу «Реала» с форой 0 за 1.46.

Также матч вряд ли будет богат на голы, и можно поставить на ТМ 3,5 за 1.49.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Реал – Атлетик